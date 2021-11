Uomini e Donne: Gemma Galgani assente, ma torna Lei

Uomini e Donne ha dovuto fare di nuovo i conti con l’assenza di Gemma Galgani, ma in studio è tornata l’ex corteggiatrice più amata!

Uomini e Donne oggi tornerà sul piccolo schermo degli italiani, ma nel frattempo le registrazioni del dating show di Maria De Filippi continuano anche quando non va in onda. In quanto non è di certo un mistero che il programma viene regolarmente registrato nel weekend, per permettere alle dame e cavalieri di potervi partecipare senza dover rinunciare al proprio lavoro.

L’ultima registrazione è stata ricca di colpi di scena e a rivelarli in rete è stata la pagina Instagram di UominieDonneTronoClassicoeOver, che ha svelato in anteprima che cosa andremo a vedere tra qualche settimana sul piccolo schermo strano. Purtroppo si conferma l’assenza di Gemma Galgani. La dama ha contratto il virus ed è dunque impossibilitata nel prendere parte alla trasmissione. Nulla però la ferma e interverrà ugualmente in studio, ma sarà in collegamento da casa sua dove ha avuto modo di poter intervenire e conoscere un nuovo cavaliere giunto apposta per lei.

Le novità però non sono di certo finite qui perchè se Gemma non c’è, torna qualcuno di amatissimo in studio. Di chi stiamo parlando? Di Giulia De Lellis!

Anticipazioni Uomini e Donne: Giulia De Lellis torna in studio

Ci teniamo a precisare che Giulia De Lellis non è tornata a Uomini e Donne per ricoprire il ruolo di tronista o corteggiatrice, ma sarà un’ospite speciale in occasione della promozione del nuovo libro di Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, che narra le vicende sentimentali di alcune delle coppie più famose della storia della trasmissione.

Tra queste sembrerebbe essere stata narrata anche la sua con Andrea Damante, che come ben ricorderete non è finita proprio bene, e per questo motivo sarà in studio per scoprire se è o meno la sua passata relazione ad essere stata raccontata tra le pagine del nuovo lavoro del braccio destro di Maria De Filippi.

Durante il corso della registrazione, spazio ovviamente anche agli altri protagonisti dello show. Un blocco è stato infatti dedicato all’acerrima nemica di Gemma Galgani e no, non parliamo di Tina Cipollari ma di Isabella Ricci. La dama sta proseguendo la conoscenza con il suo nuovo corteggiatore.

I due ormai si frequentano da qualche settimana e lei ha ammesso di avere ancora qualche dubbio su di lui, ma che è pronta a chiarirli e nel caso terminare il suo percorso negli studi Elios di Roma. Insomma, le nuove anticipazioni di Uomini e Donne sono pronte a tenere con il fiato sospeso il pubblico.