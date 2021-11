Problemi dopo il parto: la confessione a cuore aperto dell’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto sui problemi avuti durante il suo recente parto.

L’ex tronista di Uomini e Donne nelle scorse ore ha deciso di lasciarsi andare ad una confessione a cuore aperto. Come suo solito fare, ha scelto di aprirsi ai suoi fedeli sostenitori, a cui racconta non solo gli aspetti positivi della sua vita ma anche quei momenti difficili.

Come molti sanno, infatti, ha da poco dato alla luce il suo secondo figlio e purtroppo dopo il parto ci sono state alcune complicazioni. Queste complicazioni non sono soltanto dal punto di visto fisico, ma anche da quello mentale. In quanto non ha il tempo materiale per potersi riprendere da dopo il parto cesareo che deve badare ad entrambi i suoi bambini, senza far andare in gelosia il suo primogenito che era abituato ad avere la mamma tutta per sé mentre ora dovrà imparare a dividerla con il suo fratellino.

Rosa Perrotta dopo il parto si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto con i suoi fedeli sostenitori. Ecco le sue parole.

Rosa Perrotta di Uomini e Donne parla delle difficoltà del parto

Rosa Perrotta è al settimo cielo per essere diventata mamma per la seconda volta del piccolo Achille Tartaglione, ma ora avrebbe bisogno di un po’ di tempo per riprendersi dall’operazione. In quanto la ferita deve ancora risanarsi, ma al tempo stesso deve badare al piccolo senza però far sentire qualche tipo di mancanza al suo primo genito, Ethan.

L’ex tronista di Uomini e Donne, per quanto possibile, non vuole che si crei in lui un senso di gelosia nei confronti del fratellino. Per questo motivo si sta dividendo in due per poter fare il tutto nel migliore dei modi e siamo sicuri che ci riuscirà come soltanto lei sa fare.

“A tutto ciò aggiungiamo il fatto che dopo il cesareo sono fisicamente limitata“ ha confidato ai suoi fedeli sostenitori, come riportano i colleghi di Gossip e Tv. “Non posso prenderlo in braccio (a stento riesco con Achille)” ha aggiunto, riferendosi ad Ethan, il suo secondo figlio.

“E non posso dormirgli vicina per paura della ferita, il mio tempo deve dividersi tra molte più cose” ha aggiunto, un po’ impaurita nel non riuscire a fare tutto. “È dura ammetto. Oggi mi sono sentita un po’ male per questa cosa. E ho cercato di fare il meglio che potevo” ha poi concluso, ammettendo di star mettendo tutto l’impegno possibile affinché la sua famiglia funzioni al meglio.