Uomini e Donne puntata 19/11/21, Armando crolla: Andrea Nicole senza parole

A Uomini e Donne Armando Incarnato ha avuto un crollo, mentre Andrea Nicole è rimasta senza parole di fronte ad una confessione inedita.

Uomini e Donne saluta il pubblico del piccolo schermo, con l’ultima puntata di questa settimana, con un’ospite davvero speciale: Teresanna Pugliese.

Teresanna è stata invitata in studio da Maria De Filippi per parlare del libro di Raffaella Mennoia, autrice del programma, che tratta di alcune storie degli ex protagonisti dello show, e tra questi sembrerebbe esserci anche lei. Teresanna però non si è nemmeno risparmiata sulle dame e i cavalieri del parterre, commentando le loro avventure sentimentali.

Dopo il loro intervento, Maria ha fatto entrare al centro dello studio Marcello che sta conoscendo Jessica. Arriva una nuova dama a conoscerlo e lui non sa se farla entrare o meno. Per questo motivo Jessica si stranisce e gli fa presente che avendo una storia importante alle spalle vuole un uomo deciso al suo fianco. Così lui non fa scendere la nuova signora, ma tra i due cala il gelo. Dopo di lui è il turno di Armando Incarnato che, colpo di scena, sta frequentando Nancy che prima usciva proprio con Marcello, il suo acerrimo nemico.

Armando Incarnato crolla a Uomini e Donne: la confessione inattesa

Armando Incarnato rivale di essere piuttosto titubante di fronte a questa conoscenza. In quanto vorrebbe una donna più presente nella sua vita e Nancy non lo è poiché trascorre molto tempo a lavoro e lui ha paura che in questo modo possa cadere in tentazione con altre donne.

Gli opinionisti sono convinti che questa sia soltanto una scusa in quanto non sarebbe realmente interessato a lei. Armando nega e Teresanna gli chiede di cosa è alla ricerca. Incarnato replica affermando di avere tante cose a livello materiale, ma purtroppo è solo e vorrebbe qualcuno con cui condividere la sua vita. Nel dirlo si commuove ed Andrea Nicole prende la parola, affermando che forse per la prima volta in studio si è vista la sua vera essenza.

Maria chiama al centro dello studio proprio la tronista e viene mostrata la sorpresa che ha organizzato per Ciprian andando sotto casa sua. In studio il corteggiatore rivela di aver paura che lei si stia allontanando e le confida di essere innamorato di lei. Andrea non sa che dire, ma ci pensa Teresanna a rispondere.

L’ex tronista è convinta che il corteggiatore sia molto impostato e poco sincero, quasi come se si fosse studiato un discorso prima di potersi sedere al centro dello studio. Lui nega, ma il pubblico applaude dando ragione a Teresanna. Anche Nicole però sembra titubare.