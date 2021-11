Uomini e Donne puntata 18/11/21,Ida scaricata: tutta colpa di Tina

A Uomini e Donne, la dama Ida Platano è stata scaricata subito dopo la scelta. La colpa è tutta di Tina Cipollari: ecco perché.

Uomini e Donne oggi ha servito al pubblico del piccolo schermo una puntata di fuoco. Si inizia subito con Tina Cipollari che prende in giro Gemma Galgani e lei si commuove, ma fin qui niente di nuovo o particolare. Una scena a cui i telespettatori sono abituati da oltre dieci anni a questa parte, ma il bello viene dopo.

Maria fa sedere al centro dello studio Ida e Diego. Nella puntata di ieri, lui l’ha inseguita fuori dallo studio, provando a risollevare tutti i suoi dubbi e ansie riguardo la loro relazione. Il suo intento sembra aver funzionato. Tant’è che lei sceglie di fare il grande passo e gli propone di uscire dallo studio insieme.

Lui accetta. Maria fa scendere i petali e fa partire una canzone romantica, ma attenzione perché nulla è come sembra perchè non sono nemmeno usciti dallo studio che si sono detti addio.

Diego scarica Ida Platano a Uomini e Donne dopo la scelta

Ida, prima di uscire dallo studio, chiede il permesso di poter dire due parole a Tina Cipollari, che durante la scorsa registrazione l’ha accusata di essere una donnetta e poco interessata a Diego. La dama ci tiene a dire che ha esagerato e che ha trovato di cattivo gusto la sua uscita, in quanto non può giudicare la sua vita privata.

Tina ribatte affermando che lei ha commentato il suo percorso all’interno del Trono Over di Uomini e Donne e non il suo privato. Tra le due inizia una lite ed interviene anche Armando Incarnato. Ad un certo punto, Diego confida Maria che non gli piace quello che sta accadendo e che Ida ha rovinato il loro momento per questo motivo sceglie di ridersi e di non uscire dallo studio.

La dama rimane senza parole e chiede a Diego se ha capito realmente quello che lui ha intenzione di fare. Lui cambia versione e afferma che voleva soltanto tornare al suo posto, ma Maria De Filippi lo smaschera e manda in onda quanto registrato poco prima, mostrando che effettivamente lui aveva espresso il desiderio di non volere più uscire dal programma insieme a lei. Diego ammette che c’è stato un malinteso e che vuole costruire qualcosa con Ida, ma lei non ha più intenzione di farlo.

E’ rimasta delusa da lui e non ha alcuna intenzione di conoscerlo al di fuori del programma. Ida e Diego si sono lasciati prima ancora di iniziare qualcosa.