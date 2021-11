GF Vip daytime 18/11/21, la gieffina crolla: “Mi sono sentita mortificata”

Al GF Vip la gieffina ha avuto un crollo, sentendosi criticata da tutti i suoi compagni di viaggio a causa di alcune sue mancanze in casa.

Il daytime del GF Vip è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani, mostrando ai telespettatori le dinamiche che vedono protagonisti i vipponi di Alfonso Signorini.

Si inizia subito con Alex Belli. L’ex stella di Centovetrine non ha particolarmente apprezzato il confronto tra sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge della scorsa settimana, giudicando il tutto come una vera e propria sceneggiata che non ha fatto bene né alla loro relazione che al suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Miriana Trevisan ha criticato però il suo atteggiamento, consigliandogli di non essere molto duro con Delia. In quanto presuppone che al di fuori del programma lei non stia vivendo una situazione facile. Per questo motivo dovrebbe lasciarsi di più andare, senza dover controllare ogni cosa. Ad Alex queste parole sono arrivate dritte al cuore e i due si sono abbandonati in un tenero abbraccio, ma attenzione perché il daytime del GF Vip non è di certo finito qua.

Sophie Codegoni crolla al GF Vip: la dura confessione

Il daytime del Grande Fratello Vip ha deciso di porre l’accento anche al rapporto tra Gianmaria Antinolfi e suo padre. Il concorrente dice di avere un rapporto conflittuale e di aver compreso quanto questo gli faccia male all’interno della casa più spiata d’Italia, rivelando che durante il giorno del suo compleanno l’uomo non gli abbia rivolto nemmeno un pensiero e questo ha provato in lui, e provoca, ancora un certo dolore. “Quando avrò un figlio” confida Gianmaria. “Sarò un padre presente, che farà tanti bigliettini a suo figlio. Perché io queste cose non le ho avute mai” ha aggiunto.

Questa confessione ha toccato il cuore di Sophie Codegoni, che ha iniziato a vederlo sotto una luce completamente diversa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha però avuto un’incomprensione con Katia Ricciarelli.

La cantante lirica non ha apprezzato che la Codegoni non dia una mano in casa, mentre quest’ultima reclama di aver sempre dato una mano. “Fai come vuoi, tanto sei maggiorenne“ ha commentato la Ricciarelli. “O forse no” ha poi concluso, mentre Alex Belli ha provato a trovare un punto di incontro, affermando che possono tranquillamente fare le faccende in un secondo momento.

Davide Silvestri ha invece incalzato, facendo notare che ci sono alcune persone che mancano di rispetto senza mai lasciare casa in ordine e contribuire alla pulizia della casa. Sophie confessa di essersi sentita mortificata a causa della scenata fattela da Katia Ricciarelli. Quest’ultima però prova a riappacificarsi con lei, notando una certa tristezza da parte sua.