Elodie e Marracash, il colpo di scena che cambia tutto

Tra Marracash ed Elodie è rimasto un rapporto sereno, eppure uscivano fuori le prime foto della cantante in compagnia della sua nuova fiamma

La notizia della fine della relazione tra Marracash ed Elodie ha fatto parlare moltissimi i social e i fan dei due cantanti. Eppure, questo addio inaspettato non sembra aver lasciato strascichi negativi. Tra i due, a quanto pare, è rimasto un buon rapporto. Anzi, Elodie non ci ha messo molto a consolarsi con un’altra fiamma, visto che è stata immortalata spesso con il modello Davide Rossi, che a questo punto può definirsi il suo nuovo fidanzato. Chiaramente, l’universo “gossiparo” è letteralmente impazzito, eccitato da questa rivoluzione sentimentale.

Eppure la stessa Elodie avrebbe gettato acqua sul fuoco spiegando che tra lei e il suo ex i rapporti sono rimasti ottimi. Intanto sta per arrivare il nuovo disco di Marracash (“Noi, loro, gli altri”) e a sorpresa c’è proprio Elodie a sostenere il lancio del disco. Un bel colpo di scena, soprattutto per chi pensava che tra i due sarebbe calato il gelo. E del resto Marracash ha sorpreso tutti, pubblicando sui suoi social una foto che lo ritrae proprio con l’ex fidanzata.

Elodie e Marracash: le parole inaspettate dopo la fine del loro amore

A questo punto si tratta di una conferma ufficiale che tra loro i rapporti sono effettivamente positivi. E a maggior ragione, proprio Elodie ha mantenuto l’impegno, visto che con un articolo su Rolling Stone ha sostenuto al massimo il lavoro del suo ex. Insomma, parliamo davvero di rapporti rimasti sereni oppure di una serena collaborazione tra artisti, magari per onorare un accordo preso tempo addietro?

Va detto che Elodie ha espresso stima e affetto per il rapper, oltre che parole di grande stima per la sua professionalità. “E’ un artista e un essere umano incredibile”, ha scritto. La cantante ha anche parlato di purezza rara e altre parole davvero molto belle. Ma a questo punto è lecito chiedersi, e lo fanno anche i fan: ma se Elodie ha così tanta stima e riguardo nei confronti di Marracash, perché lo ha lasciato? Domanda che, probabilmente, rimarrà senza risposta ancora per un bel po’ di tempo…