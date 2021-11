Altro che Marracash: Elodie esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Marracash ed Elodie non sono più una coppia, ora è ufficiale! La cantante è venuta allo scoperto con la sua nuova fiamma: ecco chi è.

Marracash ed Elodie erano senza dubbio una delle coppie più belle del mondo della musica, ma da qualche settimana a questa parte, nonostante loro non abbiano mai smentito o confermato tale indiscrezione, non si fa altro che vociferare che il loro rapporto sia giunto a capolinea.

A lanciare l’indiscrezione fu il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ed è proprio lo stesso settimanale che oggi non solo conferma il gossip lanciato, ma mostra uno scatto che non lascia dubbi, immortalando l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi mentre bacia il suo nuovo amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Elodie e Marracash si sono lasciati? Tra i due cantanti spunta lei!

Elodie beccata con il nuovo fidanzato: è addio con Marracash

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato un inedito scatto che immortala Elodie al fianco del suo nuovo fidanzato. La foto non lascia spazio ad alcuna immaginazione, visto che i due sono stati immortalati mentre si baciano, confermando dunque che la relazione tra la cantante e il rapper Marracash sia giunta in maniera definitiva al capolinea, visto che hanno voltato pagina con le rispettive vite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Elodie è una bomba sexy, ma ricordate com’era agli esordi? Irriconoscibile

Ma chi ha rubato il cuore dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi? Il nuovo fidanzato di Elodie è Davide Rossi ed ha lavorato come modello e marketing manager per Armani.

Per quanto riguarda la vicende sentimentali del rapper, invece, lui si è soltanto sbilanciato per smentire il flirt che lo vedeva fortemente attratto da Rosmy, una sua collega da cui sarebbe stato fortemente attratto, rivelando di non conoscerla e di non sapere nemmeno chi lei sia, confermando dunque che i gossip che giravano sul suo conto erano infondati e privi di verità.

Elodie e Marracash si sono lasciati. Una delle coppie più belle del mondo della musica si è purtroppo detta addio, spezzando il cuore di tutti i loro fedeli sostenitori.