Principe Harry, lo sfregio della Royal Family: “Non potrà più farlo”

La guerra tra il Principe Harry e la sua famiglia va avanti da tempo. Ecco l’ultimo episodio di questa spinosa vicenda: tutti i dettagli

I problemi tra il Principe Harry e la sua famiglia finiscono spesso su tutti i tabloid inglesi, e non solo. Decine di siti e giornali di tutto il mondo si sono specializzati da tempo sulle vicende della Royal Family, pubblicando esclusive e indiscrezioni che fanno il giro del mondo in pochissime ore.

Le diatribe all’interno della monarchia inglese hanno avuto un’accelerata quando Harry ha deciso di trasferirsi all’estero. A causa delle offese razziali ricevute da sua moglie Meghan, infatti, i Sussex si sono trasferiti prima in Canada e poi negli Stati Uniti d’America, dove vivono da quasi due anni.

La coppia risiede in una splendida villa a Montecito, in California, dal valore di circa 14 milioni di dollari. L’ultimo capitolo della spinosa vicenda riguarda proprio il Principe Harry, che si è visto negare un curioso permesso da parte dei suoi parenti britannici. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché questo episodio sta facendo clamore in Inghilterra.

Harry non potrà indossare l’uniforme militare. Ecco perché

Il Principe Harry ha ricevuto una brutta notizia. Il figlio di Carlo e Diana non potrà indossare l’uniforme militare per il Veterans Day, una festa federale statunitense che onora i veterani militari. L’evento si terrà domani, 11 novembre 2021. Il Principe Harry è stato invitato e premierà cinque persone rimaste ferite nel corso di alcune spedizioni militari.

Buckingham Palace ha posto il veto a causa della decisione di Harry di trasferirsi all’estero, preferendo gli Stati Uniti d’America al Regno Unito. Cambiando stato, Harry ha automaticamente lasciato il servizio militare reale ed è stato privato dei suoi titoli militari onorari. Per questo motivo, non potrà indossare l’uniforme in occasione di questo importante evento. Una decisione che sicuramente non avrà preso bene.

Harry potrà comunque appuntare alla giacca le sue quattro medaglie, ma solo nel corso del gala Salute to Freedom, che si terrà su una nave da guerra all’Intrepid Sea, Air and Space Museum. Il marito di Meghan ha nel curriculum due spedizioni militari in Afghanistan ed è stato Capitano Generale dei Royal Marines. Ma adesso è un semplice civile.