Colpo di scena al GF Vip, Soleil Sorge spiazza tutti ed esclude Lui!

Al GF Vip c’è stato un’incredibile colpo di scena da parte di Soleil Sorge. Tra tutti ha scelto di escludere proprio Lui!

Soleil Sorge è l’anima di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne piaccia o meno, non fa la differenza, senza di lei sarebbe tutto più noioso e le dinamiche, che sono già poche, farebbero fatica a decollare.

Per questo motivo lei e Manuel Bortuzzo sono stati chiamati dalla produzione per entrare nella social room. La stanza dove i vipponi hanno l’occasione di poter rispondere alle domande degli utenti della rete e di soddisfare le loro più grandi curiosità. Anche in quest’occasione Soleil non si è risparmiata servendo un nuovo colpo di scena.

Un utente della rete le ha chiesto chi tra i suoi compagni di viaggio avesse avuto modo di conquistare la sua fiducia. Lei, senza peli sulla lingua come sempre, ha risposto e tra le persone che ha elencato non ha menzionato una con cui è sembrata essere particolarmente legata, affermando che è in prova per ottenere la sua fiducia. Chi sarà mai?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alex Belli ammette tutto: clamorosa svolta al Grande Fratello Vip

Soleil Sorge spiazza tutti al GF Vip: il colpo di scena è dietro l’angolo

Soleil Sorge, chiamata dagli autori nella social room in compagnia di Manuel Bortuzzo, non si è di certo risparmiata ed ha deciso di rispondere a tutte le domande e ai dubbi che gli utenti della rete erano interessati a conoscere tutte le curiosità sul suo percorso e alla sua persona.

Per questo motivo non appena ha visualizzato la domanda di un utente della rete che le chiedeva di quali concorrenti si fidasse, lei non si è trattenuta ed ha risposto a brucia pelo. Rivelando i nomi di tutti i vipponi che dispongono della sua fiducia, escludendo però quello che il pubblico del piccolo schermo era convinto fosse un suo caro amico ma evidentemente così non era.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Terremoto al Grande Fratello Vip: Signorini via? Spunta Lei!

“Katia, Manuel e Alex” ha risposto senza alcun dubbio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Per il resto … boh! Devo valutare” ha poi proseguito, dando un maggiore dettaglio sull’intera faccenda. “Sono in fase di prova” ha poi concluso.

Tra i nomi citati, gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di non notare che mancava Davide Silvestri, con cui insieme ad Alex Belli ha sempre formato un gruppo. Per questo motivo tale scelta di escluderlo ha stranito il pubblico che credeva che tra loro ci fosse una sincera amicizia ma purtroppo così non è visto che ha confidato, rispondendo alla curiosità del web, di non fidarsi di lui.