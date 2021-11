GF Vip daytime 19/11/21, è uno contro tutti: il gieffino è con le spalle al muro

Al GF Vip c’è l’uno contro tutti! Il concorrente è con le spalle al muro, nessuno crede alla sua versione dei fatti.

Il GF Vip è pronto a fare compagnia al pubblico del piccolo schermo grazie ad un appuntamento speciale del daytime di oggi. I telespettatori avranno modo di poter seguire, e restare aggiornati, sulle dinamiche che vedono protagonisti gli abitanti della casa più spiata d’Italia ed in un secondo momento apprezzare la compagnia di Alfonso Signorini che svelerà loro in anteprima che cosa avrà modo di poter vedere durante la diretta di questa sera.

Il daytime parte subito con Manuel Bortuzzo che è tornato a camminare grazie ai tutori che la produzione ha scelto di donargli. In quest’occasione ha raccontato ai suoi compagni di viaggio la difficoltà di dover fare questo tipo di esercizi nella speranza di poter tornare come prima, rivelando loro che c’è una differenza nel farlo a casa sua rispetto al reality dove vede che tutti lo guardano con ammirazione, contenti che possa camminare come desidera.

“Quando uscirò mi ricorderò tante belle cose, tra cui queste” ha commentato lui, ma il daytime del GF Vip non è di certo finito qui.

Gianmaria Antinolfi contro tutti al GF Vip: il dubbio è dietro l’angolo

Si passa a Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbe aver chiarito il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi. Tutti i loro compagni di viaggio però iniziano a dubitare della loro sincerità, non riuscendo a comprendere come mai dopo che se ne sono dette di tutti i colori riescano ad essere così amici. In particolar modo c’è Francesca Cipriani che non crede nella buona fede di lui che diceva di essere profondamente innamorato di Greta, ma quel ricordo sembrerebbe essere ormai lontano.

Manila sospetta, insieme a Carmen Russo, che sia innamorato dell’amore e non della persona che effettivamente si trova al proprio fianco.

C’è poi una sorpresa per Aldo Montano che ha compiuto gli anni nella casa del Grande Fratello Vip e per l’occasione Katia Ricciarelli gli ha cantato la canzone di buon compleanno e gli hanno anche preparato una torta a sorpresa. Un compleanno sicuramente da ricordare.

La parola va ad Alfonso Signorini, che rivela che cosa vedremo questa sera. Si parlerà ovviamente del rapporto tra Sophie e Gianmaria, dove quest’ultimo avrà modo di potersi confrontare con i suoi compagni di viaggio e il tutto si concluderà con una sorpresa da parte di sua sorella.

Spazio anche a Soleil, che si confronterà proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne. Senza dimenticare Alex Belli che ha voglia di chiarirsi con Adriana Volpe per le dure parole spese settimana scorsa nei suoi confronti.