Gigi D’Alessio è un cantante della scena musicale italiana molto amato e seguito. Testimonia ciò la longeva carriera, infatti nonostante sia passato tanto tempo dal suo esordio, continua ad incantare con i testi delle sue canzoni i fan. Non può dirsi lo stesso per le sue relazioni sentimentali, passionali e burrascose, specialmente l’ultima per cui chiarisce un aspetto importante che non può passare inosservato.

Il cantautore napoletano Gigi D’Alessio racconta l’amore in tutte le sue sfumature, dando voce ai sentimenti più complessi. L’amore è senza dubbio la forza più potente che ci sia, ma saperlo gestire non è sempre facile. Spesso subentrano incomprensioni e drammi che ostacolano la sua crescita. Porre fine ad un relazione fa soffrire, ma c’è sempre un modo per innamorarsi ancora, e lo racconta senza filtri, dicendo ciò che i suoi fedelissimi fan non si sarebbero mai aspettati. La ventottenne Denise Esposito è la sua nuova fiamma, relazione criticata, ma lui non ha paura di dire la verità.

Gigi D’Alessio è il cantautore dell’amore per eccellenza. Ha raccontato con i testi profondi delle sue canzoni i sentimenti e i turbamenti che vengono vissuti durante le relazioni. Che si tratti di gente famosa o comune, in ogni caso chi soffre per amore vive lo stesso dolore e desiderio di rinascita. Testimonianza di ciò è la rottura della relazione decennale con la cantante Anna Tatangelo, e l’inizio di uno nuovo con Denise Esposito.

Proprio quest’ultima sgancia una bomba ad Anna gelandola, facendo così una dichiarazione inaspettata. Il motivo risiede nel fatto che non si conosce molto sulla giovane neo fidanzata del cantautore, per cui non ci si aspetta mica dei gesti del genere, ma poi accadono e stravolgono la percezione delle cose.

In seguito alle dichiarazioni della fidanzata, arrivano anche quelle di Gigi che stupisce, perché racconta degli aspetti intimi che non erano ancora saltati fuori. Ecco di cosa si tratta.

Gigi D’Alessio racconta la verità su Denise Esposito

Diciamo che quando il cantautore è innamorato, non bada a spese! L’ultimo gesto pazzo nei confronti di Denise ha spiazzato tutti. Del resto al cuore non si può dire di no, ma contro i pettegolezzi si può fare qualcosa e Gigi D’Alessio decide di farlo. Non può nascondere ciò che ha da dire, perché ha un peso, e perché è molto importante sia per la sua relazione che per i fan che lo seguono. Deve essere chiaro, e proprio per questo dopo essere stato raggiunto in aeroporto da Novella 2000 racconta l’inedita verità.

Gigi ha 54 anni, mentre Denise solo 29, l’amore però non ha età! Infatti, reduce forse anche dalla relazione con la Tatangelo che ha più o meno la stessa età della neo fidanzata, adesso i pregiudizi riesce ad affrontarli con più coraggio, senza avere paura di raccontare la realtà dei fatti.

Denise non è molto attiva nei social media, infatti non pubblica spesso foto della sua vita privata. E’ proprio questa caratteristica ad aver fatto innamorare perdutamente di lei il cantautore. Specialmente su questo aspetto, Gigi rincara la dose, affermando più volte durante l’intervista con il giornale, che “Denise differentemente da altri non cerca visibilità”.

Che si tratti dell’ennesima frecciatina nei confronti dell’ex? Anna di recente è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, dove ha dichiarato di aver scoperto tutto dai giornali, e che al momento ciò che è più importante è salvaguardare il figlio avuto con Gigi, il piccolo Andrea.

Insomma, un cantante e un avvocato, la Esposito, iniziano questo percorso di vita a Roma dove vivono insieme. Tra gossip e chiacchiere, il cantante ha fatto chiarezza sui fatti, cercando di proteggere la sua relazione e il quinto figlio in arrivo a gennaio.