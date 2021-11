Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono senza dubbio una delle coppie vip più amate. Carismatici, giovani e pieni di sogni, il pubblico si è affezionato a loro proprio per il nascere della loro relazione sul piccolo schermo. Il Grande Fratello Vip è stato galeotto, ma le novità del momento sono altre e preoccupanti. Ecco la verità confessata proprio dall’ex gieffino.

Ignazio e Cecilia sono una coppia che non ha mai avuto paura di mostrarsi per come si è. Sono sempre stati veri e diretti, sia con i fedelissimi fans che con gli haters che più volte hanno cercato di mettere zizzania tra loro due e sulla verità del rapporto. Essere giovani e famosi ha dei vantaggi, ma anche delle grandi difficoltà. Essere sempre nel mirino del gossip! Ecco che lo sportivo più in voga decide di rompere il silenzio, facendo una dichiarazione shock! Nessuno avrebbe mai potuto crederci, il pubblico è senza parole.

Ignazio e Cecilia si sono conosciuti ed innamorati proprio al Grande Fratello Vip. Entrambi erano già in parte noti ai telespettatori. Lui figlio di sportivi attivi nel mondo del ciclismo, lei avviata al mondo dello spettacolo grazie alla sorella, la showgirl Belen Rodriguez.

E’ chiaro che qualsiasi loro azione susciti scalpore, basta far riferimento all’ultimo dettaglio non passato inosservato sulla presunta gravidanza! Insomma, sono amatissimi dai giovani per il loro stile, ma non sempre è oro tutto ciò che luccica.

A confermare questa nuda e cruda verità è proprio il ciclista, toccato in primis dall’evento che lo ha stravolto e ha spaventato i fan. Ecco la confessione.

Ignazio il fidanzato di Cecilia rivela la sconvolgente verità!

Dopo la partecipazione al reality più chiacchierato, il Grande Fratello Vip, la scalata per il successo non finisce per entrambi. Cecilia è attiva nel mondo della moda, mentre Ignazio ha continuato a partecipare a trasmissioni. Tra tutte, quella decisamente più dura, proprio per le sfide che i concorrenti devono affrontare, è L’isola dei famosi. Dal format condotto da Ilary Blasi, il giovane sportivo ne è uscito totalmente trasformato, ma non finisce qui. Tra una dichiarazione e l’altra, salta fuori la verità shoccante! Il motivo? Le sue condizioni sono lontane dalla foto qui sotto!

Si è abituati a vedere il giovane in tenuta ginnica, perché in primis è uno sportivo! Prima di essere un personaggio del mondo dello spettacolo è stato e lo è tutt’ora, un ciclista con un grande futuro davanti, ma le cose sono andate diversamente.

Non ha potuto dedicarsi al mondo dello sport per come avrebbe voluto, a causa di un evento devastante per la sua salute sia fisica che mentale. A seguito della partecipazione all’Isola dei famosi, non ha potuto più nutrirsi per come ha sempre fatto.

Gli sportivi hanno bisogno di energia, proprio come indica nella didascalia di questa foto presa dal suo profilo ufficiale di Instagram, ma non ha potuto rifocillarsi come avrebbe dovuto. Il motivo di ciò risiede nel fatto che è stato colpito da un parassita!

Il parassita in questione non si sa da dove lo abbia preso, probabilmente dall’isola, ma nulla è stato confermato. Quello che è certo è che la conseguenza è stata devastante. Non ha potuto mangiare come uno sportivo, e di conseguenza non ha potuto fare gli allenamenti!

Adesso, dopo essere stato fermo per un po’ e aver confessato la verità della sua assenza dai social, dovuta proprio da questo suo malessere, informa i fan di essere tornato più forte e in forma che mai, perché è guarito!