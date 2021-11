By

Prima intervista di Nicola Pisu dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021: tutto quello che non ha mai detto su Miriana Trevisan.

Nicola Pisu è stato un protagonista del Grande Fratello Vip 2021. Il figlio di Patrizia Mirigliani si è messo in gioco raccontando la propria vita e tirando fuori i propri sentimenti per Miriana Trevisan che, non provando lo stesso, ha fatto un passo indietro. Dopo l’eliminazione dal reality show, Nicola ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di Verissimo, nella puntata trasmessa il 20 novembre.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Nicola Pisu ha parlato della propria vita, della lotta contro la droga, del rapporto con mamma Patrizia Mirigliani e, naturalmente, di Miriana Trevisan e del Grande Fratello Vip 2021.

Nicola Pisu: dalla droga al rapporto con Miriana Trevisan, la ferità del gieffino a Verissimo

Nello studio di Verissimo, Nicola ha parlato della sua adolescenza e dei momenti difficili che ha dovuto affrontare.

“Al liceo venivo bullizzato perché ero timido. Mi sputavano addosso e mi picchiavano. Tornavo a casa piangendo, ma non avevo il coraggio di dirlo a nessuno. Avevo voglia di scomparire. Pregavo che non mi accadesse niente di grave. Provavo vergogna. A mia mamma ho raccontato tutto questo solo qualche mese fa”, ha raccontato il figlio di Patrizia Mirigliani.

La fragilità e l’insicurezza ha portato Nicola a fare uso di droghe. E’ stato un periodo lungo e difficile che ha messo in crisi anche la madre che è riuscita con determinazione a salvarlo. “A volte per esasperazione mia mamma mi diceva che avrebbe preferito che morissi piuttosto che essere ucciso dalla droga”, ha raccontato Nicola che oggi ha ripreso in mano la propria vita, pronto a realizzare tutti i suoi sogni.

“Oggi non ho più tentazioni perché ho toccato così tanto il fondo che solo il pensiero mi agita. Mi sono perso tanti anni di vita”, ha aggiunto Nicola che, alla fine, ha parlato anche di Miriana Trevisan di cui si era innamorato nella casa del Grande Fratello Vip 2021.



“Ero molto innamorato, ma ho capito che da parte sua c’era un freno. Per lei era solo attrazione fisica. Era inutile portare avanti un amore a senso unico”, ha concluso Nicola che è pronto ad innamorarsi nuovamente.