Il dramma di Manila Nazzaro al GF Vip: la reazione di Aldo Montano

Il dramma di Manila Nazzaro è fonte di profonda tristezza per la gieffina, ma non solo. Si tratta di un grande dolore, dal quale è difficile rialzarsi, per cui però bisogna necessariamente andare avanti. Infatti, Aldo Montano sente la sofferenza della compagna, ecco la sua reazione che non passa inosservata.

Il dramma dell’ex Miss Italia, Manila Nazzaro ha fatto commuovere i telespettatori, ma non solo. Quando si tratta dei vipponi di Alfonso Signorini, bisogna rendersi conto che al Grande Fratello Vip ci sono delle star, ma si tratta pur sempre di persone. Ognuno nella propria esistenza ha vissuto delle grosse difficoltà, alle quali si è reagito in modo personale. Aldo Montano è il nome dell’altro concorrente che ha fatto riflettere il fedelissimo pubblico che da casa non perde un appuntamento, il motivo? La sua reazione sconvolge tutti.

Manila Nazzaro e Aldo Montano sono sempre più vicini, anche nel dramma. Il duo che da poco è saltato allo scoperto, si sta sempre più consolidando. Condizione che non dispiace affatto al pubblico a casa dato che con questi due si fa riferimento a dei vip molto amati, tanto che sono quasi sempre immuni alle nomination.

Che sia per volere dei compagni, fan o per le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che ad ogni appuntamento danno lo loro preferenza, la coppia di immuni è sempre ben voluta. Le stesse pagine social dedicano ad entrambi dei video attraverso i quali li sostengono.

Di belle amicizie ne sono nate diverse all’interno della casa, ma anche le inaspettate scenate di gelosia di un concorrente scherzano! Le news non mancano mai all’interno del reality più discusso, per cui ecco l’ennesimo colpo di scena.

Dramma Manila, rivelazione shock: Aldo risponde così

L’amicizia è uno dei sentimenti più profondi, ed è una bella sorpresa quando i rapporti si intensificano sempre di più. Tra i due c’era già stato un episodio toccante che li ha resi sempre più vicini, ma questa volta sono saltate fuori delle indiscrezioni inedite. Si tratta di una confessione che nessuno si sarebbe aspettato. Forse, è più corretto dire che già circolavano delle voci, e di certo sentirle confermate dal concorrente più amato, non può che sconvolgere ancora una volta la percezione delle cose. Ecco la verità inaspettata.

Aldo e Manila condividono lo stesso dramma. Eccola rivelazione shock che conferma la verità.

L’argomento in questione è molto delicato, anche perché riguarda molte persone, ed il fatto di sensibilizzarlo può aiutare a superare la cosa. Ultimamente Al GF Vip si è parlato in due casi di aborto, sia per le dichiarazioni poco apprezzate nei social di Alfonso Signorini, che per quella di Manila che invece ha fatto emozionare

L’anno scorso nel mese di novembre ha avuto un aborto spontaneo. L’evento ha fatto molto soffrire la gieffina e il compagno, Lorenzo Amoruso.

L’ex campione di scherma, Aldo Montano non è stato indifferente alla sofferenza della compagna. Infatti, è stato subito pronto a consolarla come un vero a proprio compagno di squadra. Il gesto è stato particolarmente apprezzato, perché dimostra quanti valori e sani principi insegni lo sport. Ma è qui che avviene l’inaspettato.

Aldo rivela a Manila quello che pensa sul suo dolore. L’evento che gli è capitato è certamente difficile da superare, ma bisogna andare avanti perché può accadere a chiunque, non è un tema così scontato. Per cui bisogna farsi forza, perché lui stesso ha dovuto fare i conti con il tragico dramma.

Negli otto anni di relazione con Antonella Mosetti ha vissuto il dramma per ben due volte. Perché la showgirl ha vissuto due aborti spontanei, condizione che l’ha fatta stare male, e che ha anche fatto soffrire la coppia.

Il campione allora, in tema di confessioni, mostra il gesto fatto proprio per gli eventi in questione: mostra il tatuaggio che rappresenta il dolore della perdita dei figli!

Insomma, una rivelazione intima che senza dubbio dimostra qualcosa di importante. La forza di andare avanti. Per cui Aldo sostiene Manila, che deve essere forte, allo stesso tempo confermando ciò che la Mosetti ha dichiarato nella scorsa intervista.