Arrosto troppo salato? Non buttarlo, il trucco segreto per salvarlo

L’arrosto di carne è un secondo piatto il cui solo nome ricorda il profumo invitante di questa portata. Gustoso e nutriente, sai che la sua ricetta nasconde delle insidie? Può accadere che a causa della sua preparazione ti sfugga un dettaglio, il sale! Ne puoi mettere poco o troppo. Non temere, ho una guida che fa al caso tuo per rimediare l’errore fatto.

Se vuoi stupire gli ospiti con l’arrosto di carne hai fatto un’ottima scelta! E’ un secondo piatto la cui preparazione è indicata proprio nel nome della portata, perché con arrosto non si fa solo riferimento al nome del piatto, ma anche alla tecnica di preparazione. Non è complicata, ma bisogna assolutamente conoscere dei dettagli per prendere i dovuti accorgimenti qualora si debba rimediare all’errore più comune che tutti commettono in cucina. Si tratta dell’uso eccessivo del sale. Non buttare via nulla, perché puoi salvare tutto in corso d’opera.

L’arrosto è un secondo piatto conosciuto in tutto il mondo. Di solito viene accompagnato da contorni di varia tipologia come le patate, ma anche con le verdure e dell’insalata. Ciò che conta è saper equilibrare il sapore mettendo la giusta quantità di condimenti. Appunto, non esagerare con il sale, perché non solo guasterà il tuo piatto, ma potrai recare un gravissimo danno alla salute.

Anche i primi piatti possono essere troppo salati. Una preparazione che nasconde questa insidia è il risotto. Non temere, il risotto perfetto esiste se segui dei trucchetti, bisogna armarsi di buona pazienza e tanta voglia di fare.

Non gettare la spugna, rimboccati le maniche e inizia a lavorare, perché fidati che il risultato sarà da leccarsi i baffi!

Arrosto salato? Nessun problema, ecco la soluzione!

La carne, qualsiasi sua tipologia, è contraddistinta dal fatto di non essere difficile da preparare, ma senza dubbio nasconde delle piccole insidie. Ad esempio, per rendere morbide e gustose le scaloppine devi conoscere un trucco infallibile, un segreto che non conoscono tutti, ma una volta reso tuo, vedrai che più nessuno potrà nulla contro di te. Se sei pronto a non farti prendere dallo sconforto, ecco il rimedio imbattibile che renderà il tuo arrosto a prova di errore!

Capita spesso di aggiungere troppo sale, perché si vuole esaltare il gusto del prodotto. La carne per essere gustosa e dal sapore unico, non necessita solo di questo condimento, ma bisogna conoscere dei trucchetti.

Non bisogna mettere solo il sale, perché le spezie hanno un ruolo fondamentale nella preparazione delle tue ricette preferite. Se ti sei reso conto di averne messo troppo, bilancia il sapore della carne mettendo la giusta quantità di spezie, come la curcuma, lo zenzero ed il rosmarino, vedrai che profumo.

Se la situazione è ancora più tragica, dovete usare la tecnica dell’incisione. Si tratta di prendere la carne, intagliarla per bene dalla superficie, e cospargerla di acqua calda con circa 5-6 cucchiai. Rimetti in forno e aspetta 15 minuti.

Infine, se nello specifico si tratta di arrosto di carne ripieno, aggiungi delle erbe aromatiche che possono ammortizzare la quantità di sale. Si tratta del timo e del rosmarino, vedrai che niente andrà perduto!