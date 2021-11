Grande Fratello Vip, cambia tutto: la gieffina vuota il sacco

Grande Fratello Vip sconvolge i telespettatori con l’ennesimo colpo di scena. Tra litigi e polemiche, non mancano di certo le novità dei beniamini più seguiti della televisione. Le parole della vip più amata hanno fatto la differenza! Ecco tutta la verità su quanto accaduto.

Il Grande Fratello Vip è un uragano di emozioni, e questo il pubblico a casa lo sa benissimo, soprattutto non può farne a meno. L’edizione si sta distinguendo per via delle accese discussioni e i continui confronti che si esauriscono tra i vipponi di Alfonso Signorini. Il conduttore cerca spesso di acquietare gli animi, ma gli equilibri della casa già precari per via delle posizioni assunte dai concorrenti, vengono ancora una volta sconvolti da delle affermazioni che non possono passare inosservate. Ecco come cambia tutto all’interno del reality più discusso!

Grande Fratello Vip è l’appuntamento settimanale con l’intrattenimento. Il lunedì e il venerdì sera gli amati concorrenti entrano nelle case dei telespettatori, i quali si sono sempre più affezionati alle loro storie. Le dinamiche in corso però sono continuamente contraddistinte da colpi di scena che in un batter d’occhio cambiano l’ordine delle cose, soprattutto i rapporti tra i gieffini.

Di novità non ne sono giunte poche, anzi il conduttore ha dichiarato chi saranno le nuove new entry pronte a scatenare il caos nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia.

I vecchi concorrenti come la prenderanno? Soprattutto dopo l’ultimo evento scaturito dalla parole della gieffina. Ecco la reazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aldo Montano, la frecciatina ad Alex Belli: gelo al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, ecco le parole incredibili della vip!

Se pensi che il reality più discusso abbia terminato le sorprese, ti sbagli di grosso, perché in corso ci sono delle news che ti lasceranno senza parole! Dopo la rottura che ha segnato la fine di tutto, i telespettatori si sono vendicati alla stragrande determinando con la nomination l’eliminazione della gieffina “più coerente”. Situazione che ha non poco sconvolto il resto dei concorrenti, ma d’altronde che aspettarsi dalla trasmissione più imprevedibile? Specialmente dopo le parole della gieffina, hanno un peso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ci ripensa: ritorno di fiamma con Lulù?

Si tratta proprio di Katia Ricciarelli e Soleil Stasi Sorge! Le due sono senza dubbio due fari, due punti di riferimento, e due colonne in questo GF Vip. Entrambe hanno un ruolo fondamentale all’interno della casa, ognuna per delle motivazioni specifiche, ma ciò che più stupisce e che hanno qualcosa in comune.

Katia è la cantante lirica più famosa e amata, la quale si è soprattutto distinta per il fatto di essere vicina ai giovani, vedendoli come dei nipotini da proteggere. In questo infatti è molto apprezzata dal pubblico, perché non perde occasione per dire la sua, e dare dei consigli utili.

Soleil è l’influencer più amata e odiata, perché con lei non ci sono mezze misure. O la si ama, o la si odia, non può essere altrimenti. La stessa gieffina è molto diretta, non perde occasione, anche su sollecitazione del conduttore, di dire la sua anche quando non c’entra affatto nel discorso.

Le due si sono avvicinate proprio per questo loro modo di essere. Entrambe sono sincere e senza filtri, caratteristica che non sempre piace al resto dei vipponi, ma a loro non interessa.

Nello specifico, sono le parole di Katia a sconvolgere, perché lei stessa ha affermato che all’inizio non sopportava Soleil. Pensava fosse solo una ragazzina arrogante, invece nel corso del tempo si è ricreduta, riconoscendo che la giovane non parla a vanvera.

Infatti, la considera sveglia, intelligente e perspicace, soprattutto non può fare a meno della sua presenza all’interno della casa! Insomma, è nata una coppia inaspettata, ma senza dubbio i nuovi arrivati dovranno temere!