Cuori anticipazioni: Delia crolla? I sensi di colpa pesano

Anticipazioni su cosa succederà nella settima puntata della fiction Cuori, in onda domenica 21 novembre 2021 in prima serata su Rai 1

La serie tv “Cuori” sta letteralmente appassionando il pubblico. In onda la domenica sera (ma la scorsa settimana è stato trasmesso anche martedì) la fiction ambientata alla fine degli anni ’60 piace al pubblico. Come sempre il tema medical ha la sua portata, ma in questo caso c’è l’aggiunta di un intreccio amoroso di stampo classico, e in più c’è un certo rigore scientifico e un’accurata ricostruzione dell’epoca che fanno da valore aggiunto.

La storia ruota intorno alla missione di un gruppo di cardiologi e chirurghi dell’ospedale “Le Molinette” di Torino, che vogliono fare il primo trapianto di cuore in Italia. Questo lo sfondo delle vicende “ospedaliere” tipiche dei medical e le storie dei personaggi, con complessi intrecci amorosi e triangoli sentimentali difficili da districare. Domenica 21 novembre andrà in onda un’altra puntata della fiction, che sta ottenendo ottimi ascolti.

Cuori, c’è l’occasione per il primo trapianto: ma i problemi non mancano

Si riparte dalla morte di Margherita Bottai, che rischia di mettere nei guai Delia (Pilar Fogliati) e di conseguenza il marito/primario Cesare. Delia non sa di essere vittima di un vile complotto e si sente in colpa. Tuttavia, Alberto capisce che i macchinari della povera paziente sono stati manomessi, ma non ha prove per dimostrarlo. E intanto, a proposito del trapianto, arrivano pessime notizie dall’estero, dove i tentativi di questo tipo di intervento falliscono uno dietro l’altro.

Cesare, però, non perde l’entusiasmo e si mette di impegno alla ricerca dell’occasione per tentare l’operazione. E infatti in ospedale giunge un paziente che sembra quello giusto per fare la prova. Purtroppo, il bravo medico dovrà fare i conti con la burocrazia, i cui tempi rischiano di far saltare tutto. Intanto, Delia è sempre più travolta dai sensi di colpa per aver tradito il marito, ed è a un passo dal confessargli tutto. Allo stesso tempo il primario è sempre più preoccupato delle sue condizioni di salute: infatti, egli stesso ha scoperto nelle scorse puntate di essere malato di cuore.