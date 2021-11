Matrimonio a prima vista: scintille e accuse, mai accaduto prima

Siamo quasi alla fine del percorso di Matrimonio a prima vista. Le coppie dovranno prendere una decisione, restare uniti o separarsi

La stagione 7 di Matrimonio a prima vista sta quasi volgendo al termine, e la resa dei conti si avvicina. Come prevede il dating show le coppie dovranno prendere la decisione più importante, vale a dire rimanere insieme o separarsi. Si tratta, ovviamente, della decisione drastica (dentro o fuori) che tutto il pubblico di Matrimonio a prima vista sta aspettando. L’incontro tra le coppie per il reciproco confronto.

Ad esempio, abbiamo visto Manuel avere quasi un senso di protezione nei confronti di Davide. E infatti i componenti delle coppie si sono difesi (e accusati) a vicenda, cercando di aiutarsi l’un l’altro prendendo le parti di chi era chiamato in causa. Le coppie protagoniste di questa settima edizione di Matrimonio a Prima vista sono Davide e Martina, Jessica con Sergio e Dalila e Manuel.

Matrimonio a prima vista, che tensione prima della resa dei conti

Curiosamente, la coppia che sembrava più unita è quella che, successivamente, ha avuto i maggiori problemi. Momenti difficili durante il confronto, con Martina decisamente “carica” a mille. Quando lei è arrivata il suo sposo, Manuel e Dalila la stavano aspettando. La ragazza è stata colpita dalla domanda a bruciapelo di Manuel: “Potevi conoscerlo a fondo, perché non lo hai fatto?”.

Martina, a dirla tutta, non è sembrata spiazzata, anzi: ha risposto subito dicendo di non essersi affatto negata a Davide, e che quello che suo marito ha raccontato non corrisponde totalmente al vero. Va aggiunto che Martina si è inalberata dopo l’accusa di Manuel, apparendo visibilmente infastidita. Lui, però, ha voluto chiarire che le sue parole non erano un’accusa ma soltanto una richiesta di chiarimento. In ogni caso, dopo qualche attimo di effettiva tensione tra le coppie è tornato il sereno.