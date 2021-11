Isola dei Famosi 2022 boom: scelto il nuovo inviato, che nome!

L’Isola dei Famosi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani nel 2022 ed ecco chi sarà l’inviato bomba di questa nuova edizione!

L’Isola dei Famosi, dopo un’accoglienza tiepida di quest’anno, è pronta a tornare sul piccolo schermo, ma non prima del 2022. Il reality show di canale 5 è stato confermato per una nuova edizione ed andrà in onda a marzo 2022, subito dopo la finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Nonostante manchino numerosi mesi per il suo ritorno in tv, la macchina del reality show è già attiva per selezionare il cast che andrà a formare la prossima edizione. Al timone del programma è stata confermata Ilary Blasi, anche se in un primo momento la bella conduttrice romana sembrava voler continuare con il progetto, tant’è che si era perfino mormorato il nome di Barbara d’Urso come sua degna sostituita, ma chi sarà l’inviato che le farà da ponte con naufraghi?

In rete, attraverso la penna di Gabriele Parpiglia, è stato confermato anche questo nome e siamo sicuri che molto probabilmente non ve lo aspetterete.

Anticipazioni Isola dei Famosi 2022: il nome bomba del nuovo inviato

La conduzione di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022 è ormai cosa ufficiale ed ora lo è anche il nome di colui che l’accompagnerà in quest’avventura per la seconda edizione di consecutiva. Per Ilary, questo, sarà il secondo anno dove indosserà i panni di conduttrice e per lui sarà la seconda volta da inviato.

Sì perchè questo personaggio ha già ricoperto il ruolo di inviato e non sono mancate le critiche sul web. In quanto c’è chi lo ha trovato troppo impacciato e fuori luogo, ma nonostante ciò la produzione sembrerebbe aver voluto puntare di nuovo tutto su di lui.

Curiosi di conoscere il suo nome? Stiamo parlando ovviamente di Massimiliano Rosolino, che nonostante le numerose critiche ricevute durante la scorsa edizione, ha scelto di ricoprire nuovamente questo ambito ruolo.

Evidentemente tra lui ed Ilary Blasi si è creata una certa sintonia che si vuole riproporre anche durante il prossimo anno, visto che i due sono andati a cena insieme a tutto il team di lavoro dell’Isola dei Famosi. Prova lampante che Mediaset è già a lavoro per portare in scena la prossima edizione, che si spera possa essere più avvincente di quella che l’ha preceduta.

Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, nessuno dello scorso anno sembrerebbe essere stato confermato per il prossimo anno. Chi saranno questa volta i nuovi personaggi che commenteranno le avventure dei naufraghi? Staremo a vedere.