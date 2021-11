L’annuncio che tutti stavano aspettando su L’Isola dei Famosi 2022

Parliamoci chiaro: l’edizione scorsa de L’Isola dei Famosi è stata un vero flop: nessuna dinamica, la verità spesso mancava e ci sono state più persone che hanno abbandonato il reality piuttosto che eliminazioni.

Ilary Blasi era aiutata da tre opinionisti d’eccezione: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Tre personaggi seguiti da persone di ogni età, ma non hanno aiutato molto l’audience.

Sempre più persone si stanno domandando se Ilary Blasi, dopo l’esperienza dello scorso anno, sarà riconfermata come conduttrice de L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi 2022, l’annuncio tanto atteso: Ilary Blasi tornerà a condurre?

Nell’ultimo periodo sono girati vari rumors sulla possibilità che Ilary Blasi non venga riconfermata per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2022.

Oltre ai bassi ascolti dell’anno scorso, la moglie di Francesco Totti ha ottenuto pessimi risultati anche con la prima edizione di Star in the star.

Sempre più notizie fanno credere che Ilary non ci sarà, ma TvBlog.it parla chiaro.

Il portale televisivo ha rivelato che la Blasi è stata riconfermata per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2022.

“Alla guida de L’Isola dei Famosi 2022 ci sarà ancora la bella e brava Ilary Blasi, che ha dimostrato nella passata edizione di questo programma di saperlo condurre con grande disinvoltura e capacità narrativa” si legge sul portale.

Oltre a ciò, sappiamo che il reality show verrà totalmente rinnovato. Ormai il format è visto e rivisto e ha bisogno di novità per riuscire a portare su il livello di ascolti.

“Sarà una edizione piena di novità e fatta di grandi sorprese… proprio in questo periodo gli autori hanno iniziato a vagliare le varie ipotesi” scrive TvBlog.

Per quanto riguarda la data di inizio del reality non si sa ancora nulla. Sicuramente la produzione aspetterà la conclusione del Grande Fratello Vip prevista per i primi di marzo.

Molto probabilmente, appena concluso il reality, L’Isola dei Famosi 2022 inizierà con grandi sorprese.

La produzione de L’Isola dei Famosi 2022 si sta già iniziando a muovere. Stanno scommettendo la loro monetina su Ilary Blasi che riuscirà sicuramente a riprendersi i suoi ascolti.

Adesso non ci resta che aspettare di sapere chi saranno i concorrenti che partiranno per l’Honduras