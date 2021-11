Il figlio di Carolina Rey, Filippo, e il grande evento: “Il senso della mia vita“

Carolina Rey è una nota conduttrice televisiva e attrice di origine romana.

A soli dodici anni, la showgirl ricopriva un ruolo importante nell’opera teatrale Romeo e Giulietta e andava in giro per tutta Italia.

Già da giovanissima, la Rey è riuscita a conquistare il suo posto nel mondo dello spettacolo.

Carolina ha avuto ruoli importanti in Un medico in famiglia 7, ha partecipato a Tale e Quale Show, ha recitato in film importanti come Sconnessi ed è stata il volto indiscusso di Rai Gulp.

La showgirl è bella e solare e ama pubblicare attimi della sua vita sul suo profilo Instagram.

Uno tra tanti è stato dedicato a Filippo, il figlio di Carolina, per un evento speciale.

Vediamo quale

Carolina Rey e il figlio Filippo: “Tu così piccolo”

Carolina Rey non parla molto della sua vita privata, ma sappiamo che è fidanzata con Roberto Cipullo, produttore cinematografico, venti anni più grandi di lei.

Dal loro amore è nato Filippo, la gioia e la felicità dei due genitori.

Proprio per suo figlio, la showgirl pubblica un post su Instagram per un evento speciale. Il post è un album di fotografie di Filippo che cresce a vista d’occhio: occhi azzurri e ricci castani, il figlio di Carolina è un pezzo di cuore!

“Tre anni fa oggi nascevi tu dandomi il privilegio di diventare mamma… Tu con il tuo sorriso contagioso, con la tua energia e la tua voglia di vivere, con i tuoi occhioni blu giganti e vispi, tu così piccolo e così sensibile, così buffo e allo stesso tempo tanto intelligente…” scrive nella didascalia la showgirl.

“Nascevi tu a dare un senso alla mia vita, a sconvolgerla e a farmi chiedere come avessi fatto a vivere fino a quel momento senza di te… Ti auguro di restare sempre così bimbo mio e di vivere la tua vita con il sorriso realizzando tutti i tuoi sogni.

Auguri di buon compleanno! Con amore immenso, la tua mamma” conclude la Rey.

Un messaggio d’amore per il suo piccolo e amato Filippo.

Carolina ha avuto delle dure difficoltà durante la sua gravidanza: ha dovuto passare tutti e nove i mesi di gestazione a letto con la possibilità di alzarsi solo per andare in bagno.

La Rey ha un problema alla tiroide da quando era una bambina e ha avuto sempre delle continue difficoltà anche a livello alimentare.

Proprio per questo, i dottori non credevano che Filippo sarebbe mai nato e invece Carolina con la sua forza e il suo pensiero positivo è riuscita a raggiungere il suo sogno di diventare mamma.

La showgirl avrebbe voluto dare un fratellino a Filippo, ma proprio per le problematiche legate alla tiroide, non potrà avere un altro bambino.

Carolina Rey è innamorata persa di Filippo, lui che sembrava solo un sogno lontano, ma che alla fine è arrivato.

La showgirl non potrà avere altri bambini e proprio per questo dà tutto il suo amore al suo dolce e piccolo Filippo