Il crollo di Gianmaria Antinolfi: il gieffino vuota il sacco

L’imprenditore Gianmaria Antinolfi fa un bilancio del suo percorso al Grande Fratello e spiega le ragioni di molti suoi comportamenti

Entrato un po’ in sordina nella casa del Grande Fratello Vip, il napoletano Gianmaria Antinolfi non era propriamente un “vip” a tutti gli effetti. Non molto conosciuto, ha comunque recuperato mettendosi in mostra nel reality di Canale 5. Qualche “liason” e spesso situazioni particolari in cui non sono mancate le polemiche, il ragazzo si ritrova ora candidato a uscire: è in nomination e la sensazione è che il suo percorso nel programma possa finire.

Fatale, probabilmente, l’intreccio (maldestro) con Sophie per uno dei tipici amori da “reality” che a dirla tutta non ha convinto nessuno. Anzi, Gianmaria è diventato rapidamente bersaglio di critiche incrociate, finendo col perdere credibilità. Insomma, gli ingredienti per una sua uscita di scena ci sono tutti, visto che a quanto pare ha già offerto tutto quello che poteva dare al reality. Evidentemente, anche lui sente che uscirà a breve, tanto che è arrivato a fare un piccolo bilancio nella sua esperienza nel programma.

I tormenti di Gianmaria: ha paura di uscire dalla casa e confessa tutto

Egli stesso ha spiegato che la “reclusione” e il conseguente tanto tempo a disposizione lo hanno portato a fare una riflessione. “Sono entrato nella casa senza armature, con tutte le mie difese”. Prova così a difendersi il ragazzo dal diluvio di critiche che gli sono cascate addosso. “Mi sono legato all’unica cosa bella che avevo fuori”, ha detto. Il riferimento è alla sua ormai ex fidanzata Greta.

Tra i vari autogol del concorrente, quello di dirsi (inizialmente) molto innamorato di lei, a tal punto da voler uscire dalla casa per raggiungerla. “Sono una persona introversa – ha spiegato ancora – se fossi rimasto fuori sarei stato più libero”, ha provato a spiegare ai compagni. E infine, sulla presunta love story con Sophie ha chiarito: “In qualsiasi cosa voglio naturalezza – ha detto – poi è chiaro che alcune cose vengono da sole”.