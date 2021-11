Mattino 5, Mediaset cambia tutto: Federica Panicucci fuori dai giochi? Arriva Lei!

By

Mattino 5 potrebbe perdere la sua conduttrice. Secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset vorrebbe far fuori Federica Panicucci! Ecco chi potrebbe prendere il suo posto al fianco di Francesco Vecchi.

Mattino 5, nonostante gli ottimi ascolti collezionati negli ultimi tempi, potrebbe subito un cambiamento piuttosto drastico. Certo, la notizia di per sé potrebbe non stupire gli utenti del web, considerato che Mediaset durante il corso di questa nuova stagione ha deciso di fare grossi tagli e cambiamenti ai suoi programmi. Anche a quelli più storici.

A farne le spese per prima è stata Barbara d’Urso, che si è vista cancellare dal palinsesto ben due programmi su tre, mentre Pomeriggio 5 è stato adattato in una versione più contenuta e breve. Ed ora, secondo le recenti indiscrezioni, sembrerebbe che Federica Panicucci possa dire addio al suo storico show.

La notizia era stata lanciata prima da Giuseppe Candela ed oggi sembrerebbe trovare conferma su Tv Blog, ma per quale motivo Federica Panicucci potrebbe lasciare Mattino 5?

Federica Panicucci cacciata da Mattino 5? Ecco chi potrebbe sostituirla

Secondo il portale, Mediaset avrebbe scelto di fare numerosi cambiamenti sui suoi tre canali e Federica Panicucci andrebbe a seguire le orme di Barbara d’Urso. In quanto da gennaio potrebbe non far più parte di Mattino Cinque, ma chi ci sarà al suo posto?

Secondo il portale, al suo posto, reduce dall’inaspettato successo estivo di Morgning News, potrebbe esserci Simona Branchetti che andrebbe ad affiancare Francesco Vecchi nella messa in onda del programma di punta del mattino di canale 5, ma quale futuro aspettare, qualora questa indiscrezione dovrebbe rivelarsi essere vera, così alla Panicucci? TV Blog ha parlato anche di questo, sussurrando un ritorno alle origini per lei.

Il portale rivale che Federica Panicucci, che a dicembre condurrà il concerto di Natale in coppia con il cantante Al Bano Carrisi, potrebbe ritornare il prossimo anno con una nuova edizione de La Pupa e il Secchione, programma che portato al successo, per ben due edizioni, al fianco di Enrico Papi.

Un ritorno al puro intrattenimento quello che Mediaset avrebbe escogitato per la Panicucci, che potrebbe dire addio alla parte relativa all’informazione e alla cronaca, che da anni ormai si occupava grazie alla messa in onda di Mattino Cinque, programma che ha ereditato da Barbara d’Urso e che paradossalmente potrebbe seguire le sue orme.

Almeno per il momento, è bene specificare, questa notizia non è stata ancora confermata ufficialmente, ma sicuramente con il corso delle settimane si avranno maggiori delucidazioni a riguardo. Se dovesse tutto però trovare conferma, questa notizia non farebbe altro che confermare la voglia di rinnovarsi che si respira da qualche tempo a Mediaset.