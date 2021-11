Sheryl Gascoigne, mamma Bianca Gascoigne: identiche e bellissime

Sheryl Gascoigne è uno dei personaggi noti alla cronaca rosa per essere stata sposata con il calciatore Paul Gascoigne, è la mamma di Bianca, che partecipa a Ballando con le Stelle



Bianca Gascoigne è una delle sorprese di questa edizione di “Ballando con le Stelle”. La figlia dell’ex calciatore Paul, che ha militato anche nella Lazio e che abbiamo visto all’Isola dei Famosi, si sta destreggiando molto bene nel talent vip di Milly Carlucci. Anzi, sembra essere una seria candidata alla vittoria finale. Del papà abbiamo detto, il capriccioso Paul, che si faceva conoscere non solo per il suo grande talento in campo, ma anche per i suoi comportamenti quasi sempre sopra le righe e una certa affinità con l’alcool.

Meno persone, probabilmente, conoscono sua madre, Sheryl Gascoigne. E’ stata, ovviamente, la moglie dell’ex calciatore ed era molto famosa all’epoca in cui il marito era sulla cresta dell’onda. I due hanno avuto Bianca, ma anche un altro figlio, di nome Regan.

Bianca Gascoigne, che somiglianza con la splendida madre

Pure lui si è fatto conoscere per aver fatto coming out in merito alla sua omosessualità. E poi c’è Mason, che è figlio solo di Sheryl in quanto nato in un’altra relazione, ma che Paul ha deciso di adottare. I due si sono messi insieme nel 1990 e si sono sposati nel 1996. Un matrimonio burrascoso, visto che ben presto la bellissima Sheryl ha accusato il marito di violenza domestica.

Da qui è arrivato il divorzio, con i problemi di Paul con l’alcol sullo sfondo. In tutto questo Bianca e la madre sono rimaste sempre unite, mostrando una bellezza notevole e una somiglianza inequivocabile. Chissà se la mamma della concorrente di “Ballando con le Stelle” non possa andare a trovarla in studio: sarebbe una bella sorpresa per tutti. E perché no, una visione sicuramente gradita a chi apprezza la bellezza femminile.