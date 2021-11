Lite di fuoco al Grande Fratello vip: il motivo è agghiacciante

Lite nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo la ventesima puntata: volano parole forti in giardino, il motivo è assurdo.

Dopo la ventesima puntata che ha permesso a Miriana Trevisan di rientrare in casa dopo l’eliminazione avendo il biglietto di ritorno, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, le nomination hanno lasciato l’amaro in bocca a qualcuno. A finire al televoto sono stati Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Carmen Russo. Tra i tre, lunedì 22 novembre, giorno della ventunesima puntata, Alfonso Signorini svelerà il nome del preferito del pubblico che condannerà al televoto eliminatorio uno degli altri due.

Tra i tre nominati, chi non ha gradito la nomination è Carmen Russo che non ha preso bene la motivazione di Manila Nazzaro. Tra le due, così, è scoppiata la lite in casa.

Grande Fratello Vip 2021: lite tra Carmen Russo e Manila Nazzaro

“Non è tanto la nomination che mi ha dato fastidio, ma la motivazione. Piano, piano uno si nomina e si elimina. Se io ieri avessi nominato Manila, anche lei sarebbe stata in nomination. Io non l’avrei proprio nominata. Lei mi diceva che ero un esempio e poi mi ha nominata. Non me la sarei mai aspettata la sua nomina sono sincera. Per quello che ha fatto sono rimasta sorpresa e ci sono rimasta male è tutto. Se tutti si lamentano delle sue motivazioni significa che sono un po’ strane”, ha detto Carmen a Miriana Trevisan.

Manila, dopo aver ascoltato tutto, ha affrontato direttamente Carmen Russo. “Stamattina sono passata e ho sentito delle cose. Ho beccato una frase che a me fa rabbrividire. Devo essere onesta Carmen, soprattutto detta da una donna di esperienza come te. Non potevo nominare gli altri, ho fatto una scala di rapporti. Non che con te non abbia rapporto, ma è diverso”, ha detto Manila.

“Tu sei permalosa e si vede, anche adesso dici che cambierà il tuo pensiero nei miei confronti. Se io ti stimo non devo votarti? Mi fai girare le palle. Preferisco che tu mi dica le cose in faccia e non parli di me con Miriana. No, no, no adesso parli con me, chi avrei dovuto nominare? Dici che non te la prendi, alla faccia poi fai queste storie”, ha concluso Manila che ha aggiunto di aspettarsi la nomination di Carmen nella prossima puntata del reality.