Tegola per Milly Carlucci prima della diretta della sesta puntata di Ballando con le stelle 2021: le parole della conduttrice.

Tegola per Milly Carlucci prima della sesta puntata di Ballando con le stelle 2021. In ogni puntata, oltre alla gara, ci sono anche personaggi famosi che, per una notte, accettano di trasformarsi in ballerini. La coppia di questa sera, tuttavia, ha dovuto dare forfait e Milly Carlucci ha cambiato in corsa come ha annunciato lei stessa sui social.

Due ballerini per una notte, nel corso della sesta puntata di Ballando con le stelle 2021, si esibiranno davanti alla giuria capitanata da Carolyn Smith e formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli per regalare un bonus ad una delle coppie in gara, ma chi scenderà in pista?

Ballando con le stelle 2021: cambiano i ballerini per una notte

I ballerini per una notte della sesta puntata di Ballando con le stelle 2021 sono Lillo e Paolo Calabresi che si esibiranno con le maestre di ballo Ornella Boccafoschi e Sara Di Vaira. Tuttavia, prima dei due attori, Milly Carlucci aveva puntato su una delle coppie più belle del mondo dello show business.

La coppia inizialmente ospite della nuova puntata di Ballando doveva essere quella formata dal calciatore Ciro Immobile e dalla moglie Jessica Melena. Purtroppo, a causa dell’infortunio di Immobile, la coppia ha dovuto rinunciare a scendere in pista.

“Cari amici, a causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme alla moglie come ballerini per una notte… ma troveremo una maniera di parlare comunque della bellissima iniziativa di solidarietà #uncalcioallesclusione voluta da Papa Francesco. Un grande in bocca al lupo Ciro”, ha scritto su Instagram la Carlucci.



Al centro della puntata, naturalmente, ci sarà la gara tra le coppie. Questa sera, a scendere in pista saranno: Andrea Iannone e Lucrezia Lando; Arisa e Vito Coppola; Alvise Rigo e Tove Villfor; Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina; Memo Remigi e Maria Ermachkova; Morgan e Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno e Samuel Peron; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

I tifosi di Ciro Immobile si augurano di vedere presto l’attaccante della Lazio nuovamente in campo e, successivamente, sulla pista di Ballando insieme alla sua bellissima moglie Jessica con cui ha formato una famiglia con la nascita di tre figli.