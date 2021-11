Ricordate com’era Arisa all’inizio della carriera? Trasformazione incredibile

Stravagante, simpatica spesso sopra le righe Arisa è senza dubbio tra le cantanti italiane più in gamba e amate dal pubblico

A quanto pare la partecipazione a “Ballando con le Stelle” ha scatenato tutta la sua carica di femminilità. Sembra quasi un’altra persona Arisa, apprezzata cantante che si fa amare dal pubblico non solo per la sua bellissima voce, ma anche per un carattere particolare e una spiccata personalità. Gli spettatori dello show del sabato sera di Rai 1 si sono affezionati a lei, anche sentendo i racconti sulla sua vita privata e ciò che lei racconta. E’ noto che in amore, fino ad ora, non è mai stata fortunata.

E questa sorta di tormento l’accompagna in una ricerca di una dimensione più vicina possibile al suo modo di essere. Oggi ha un indubbio fascino, soprattutto perché è lontana dai canoni di bellezza tipici, ma questo la rende sicuramente molto interessante. Ecco perché Arisa si sente più a suo agio, tanto che mette spesso e volentieri il suo corpo in mostra senza coprire le forme morbide e ammiccando al pubblico con uno sguardo accattivante, che fino a poco tempo fa sembrava non far parte di lei.

Arisa, da “secchiona” a “pantera” seducente: che incredibile cambiamento

Gli apprezzamenti non mancano, ed anzi: a leggere i commenti Arisa scatena la passione di moltissimi ammiratori. Ma non è mettersi in mostra che l’artista vuole: piuttosto farsi conoscere in una dimensione diversa e più intima, che lei oggi sente particolarmente sua. E soprattutto, pensarla agli esordi fa davvero impressione. Quando si presentò sul palco di Sanremo con la canzone “Sincerità” Arisa era estremamente diversa.

A partire dal look, con i grossi occhialoni, i capelli corti e l’aria un po’ da secchiona. Di certo, pur confermando la simpatia che trasmetteva, non veniva da farle i complimenti per la sua bellezza. Oggi invece, qualche accorgimento qua e la la rendono indiscutibilmente sexy e attraente: un cambio davvero da non credere.