Lite infuocata al Grande Fratello Vip: saltano gli equilibri nella Casa

Saltano gli equilibri nella Casa del Grande Fratello Vip: lite infuocata

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha creato nuovi scontri nella Casa. Sempre più litigate avvengono durante le dirette e lo spazio in comune rende tutti più nervosi.

Durante le nomination, una gieffina nomina un concorrente inaspettato e inizia una lite infuocata nella Casa.

Vediamo insieme cosa è successo

Francesca Cipriani contro Gianmaria Antinolfi: lite furiosa al Grande Fratello Vip

Durante la settimana appena passata, Francesca Cipriani ha rivelato ad alcune coinquilini che non sopporta Gianmaria Antinolfi.

L’imprenditore gioca troppo con l’amore e esprime questo sentimento per varie persone in poco tempo.

Francesca ha creduto a lui quando parlava di amore per Greta e quando ha visto che l’ha lasciata andare così facilmente per mettersi con Sophie Codegoni, la Pupa ha smesso di credergli.

Durante le nomination della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Francesca nomina inaspettatamente Gianmaria e scoppia una lite infuocata.

“Io scelgo lui perché c’è una cosa che non ho digerito” dice la Cipriani e continua: “Cioè il fatto che si vanta di volare con aerei privati. Soprattutto in un periodo così delicato non si dovrebbero dire certe cose. Anche per rispetto agli altri. Ha detto questo, che va su jet e poi che va soltanto in business“.

La gieffina è sia offesa per il comportamento che Gianmaria ha con le donne, ma anche del suo modo esagerato di parlare di soldi.

L’imprenditore rimane colpito dalle sue parole e risponde scioccato a quella che credeva fosse una sua amica: “Per il rapporto che abbiamo, da te non mi aspettavo la nomination. Poi anche il motivo non mi è piaciuto. Perché devi dire che mi nomini per come gestisco l’amore? E poi davvero hai tirato in ballo il fatto dei voli in business class? Francy per il bene che ti voglio non mi è piaciuto. Sai che con te sono sincero e questi sono gesti che non mi piacciono. Preferirei un motivo più vero. Io ti ho nominata soltanto all’inizio perché non ti conoscevo benissimo“.

Gianmaria non si aspettava proprio questa nomination ed è palese che c’è rimasto molto male.

Francesca risponde subito per le rime a Antinolfi: “Io non ti parlo alle spalle, te l’ho detto in faccia che non mi tornavano alcune cose. Se ami una donna non puoi cambiare idea 48 ore dopo. Prima Soleil, poi Greta e ora Sophie”.

L’amore è un argomento molto sentito per la Cipriani, più volte è stata usata e tradita lasciandosi manipolare da quel sentimento e non sopporta vedere uomini che giocano con i sentimenti delle donne.

“Poi non mi è piaciuto che spesso dici dei jet privati e i voli in business class” ribadisce Francesca e aggiunge: “Trovo sia poco elegante, soprattutto in un periodo così particolare. Sì ti ho nominato per questo, non mi credi? Tu mi hai nominata con motivazioni più superficiali e io non te l’ho fatta pesare“.

Nessuno se l’aspettava, ma Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi sono nel pieno di una lite infuocata. I due gieffini la pensano in modo opposto; la Casa del Grande Fratello Vip si dividerà? Non ci resta che continuare a seguire il reality