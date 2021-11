Il dolce annuncio: la famiglia Berlusconi si allarga

La famiglia Berlusconi è di origine borghese e milanese. Silvio Berlusconi ha ben cinque figlie ed è nonno di tredici di nipotini.

Alla lista se ne aggiunge un altro. Infatti proprio oggi arriva il dolce annuncio e la famiglia Berlusconi si allarga.

Vediamo di chi si tratta

Barbara Berlusconi allarga la famiglia: il nome particolare

Barbara Berlusconi è una delle figlie del Cavaliere e Veronica Lario e ha appena dato alla luce il suo quinto figlio.

Nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2021 è venuto al mondo il terzo figlio di Barbara e Lorenzo Guerrieri.

Si tratta di un maschietto e il nome del terzogenito è veramente particolare: si chiama Ettore Quinto.

Barbara Berlusconi annunciò la sua gravidanza a maggio tramite un post sul suo profilo Instagram.

Scrisse in modo ironico di desiderare una femmina dopo aver avuto già quattro maschi, e promise che se le fosse nato un altro maschio, lo avrebbe chiamato Quinto.

Si sa che le promesse vanno mantenute e così ha fatto.

La neomamma ha partorito in una clinica in Svizzera ed è amministratore delegato della holding 14. Il padre, Lorenzo Guerrieri, è invece un imprenditore nel settore immobiliare.

I due sono una coppia dal 2013, anno in cui Barbare ha chiuso definitivamente la storia d’amore super paparazzata con il calciatore del Milan Alexandre Pato.

Ai tempi, Guerrieri venne nominato dai giornali in modo molto divertente: “l’uomo che ha messo in panchina Pato“.

Lorenzo, ai tempi, studiava all’Università Bicocca e nel mentre lavorava come barman per pagarsi gli studi. Proprio durante il lavoro, la coppia si è conosciuta e innamorata.

Barbara Berlusconi ha avuto i due primi figli con Giorgio Valaguzza, ex fidanzato e analista finanziario.

I bambini si chiamano Alessandro e Edoardo e ad oggi hanno rispettivamente quattordici e dodici anni.

Dalla storia con Lorenzo, sono nati Leone nel 2016 e Francesco Amos nel 2018.

La domanda sorge spontanea: Barbara Berlusconi avrà finalmente trovato la sua anima gemella in Lorenzo Guerrieri?

Tutti si chiedono quando convoleranno a nozze e soprattutto se la prossima dolce attesa sarà per una femminuccia.

Instanews manda i più sinceri auguri ai neogenitori e alla famiglia Berlusconi