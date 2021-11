Quali sono i segni più paurosi dello zodiaco? Ecco i primi quattro

Oggi scopriremo quali sono i segni più paurosi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi quattro: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni più paurosi dello zodiaco, quelli che tremano anche quando vedono la propria ombra. Scopriremo insieme quali sono i primi quattro in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più paurosi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi quattro.

I segni più paurosi dello zodiaco

Bilancia: al quarto posto in questa singolare classifica c’è il segno della Bilancia. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sembrano spesso codarde. Evitano rischi inutili e cercano sempre di prendere la decisione meno complicata o impegnativa. La Bilancia odia le situazioni scomode e fa di tutto per stare alla larga dai guai. A volte può capitare di avere paura di prendersi le proprie responsabilità. Tutto ciò rende queste persone poco affidabili agli occhi della gente.

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto insicure. Questa incertezza li porta ad avere paura di qualsiasi cosa. Il Toro ha sempre timore di intraprendere una nuova sfida perché ha paura delle possibili conseguenze negative.

Sagittario: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una grossa fiducia nelle altre persone, a volte anche troppa! Quando restano deluse da qualcuno, tendono a diventare insicure e ad avere paura del futuro.

Cancro: al primo posto in classifica c’è il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono particolarmente lunatiche ed emotive. A causa di questi comportamenti, il Cancro non riesce a godersi fino in fondo la vita ed ha molta paura del futuro. Le persone nate sotto questo segno non amano le nuove sfide ma preferiscono restare nella propria comfort zone.