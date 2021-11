GF VIP, Sonia Bruganelli: ‘Non doveva dirlo in diretta’. Pubblico furioso

Al GF Vip, Sonia Bruganelli ha scatenato l’ira del web per aver detto una frase di troppo durante il corso della diretta.

Durante la diretta del diretta del GF Vip di questa sera non si poteva non parlare del rapporto nato tra Alex Belli e Soleil Sorge. Alfonso Signorini, dopo aver fatto parlare i due concorrenti in questione, ha chiesto il parere delle sue due opinioniste che come sempre non ci sono di certo risparmiato.

In particolar modo Sonia Bruganelli che mentre dialogava con l’ex stella di Centovetrine si è lasciata andare a qualche confessione di troppo in diretta. Confessione che ha fatto infuriare gli utenti della rete che hanno trovato ingiusto quanto rivelato in diretta perchè convinti che le sue parole vadano contro il regolamento del reality show di canale 5.

Sonia Bruganelli fa uno scivolone al Grande Fratello Vip: il pubblico si scatena

Sonia Bruganelli, durante il corso del suo intervento, ha fatto infuriare gli utenti della rete per aver detto ad Alex Belli che a causa delle ultime dinamiche che lo hanno visto protagonista al Grande Fratello Vip ha perso consensi tra il pubblico che segue il tutto da casa e per questo motivo gli ha consigliato di cambiare rotta.

La frase, come potete notare dai tweet incorporati poco più in basso, ha indignato gli utenti del web in quanto sono del parere che lei non avrebbe mai dovuto dire al concorrente che cosa succede nel mondo esterno. In particolar modo su dove si dirigono le preferenze dei telespettatori.

Adesso addirittura danno informazioni dall’esterno su come passano 🤦🏻‍♀️#gfvip — Giovanna (@Giovann43060374) November 19, 2021

No va beh Sonia che dice a Alex come comportarsi per non uscire, tranquilla mandatelo al televoto che vi facciamo vedere noi #gfvip — Eve (@rosnn80) November 19, 2021

Ma come? Un’opinionista dice che fuori un concorrente si è indebolito……#gfvip — Lalla (@Lalla84455247) November 19, 2021

Sonia però non dire che da fuori un atteggiamento di qualsiasi concorrente non va perché rendi tutto falso poi 🤦‍♂️#gfvip — Silvio (@SilvioG92) November 19, 2021

Sonia Bruganelli ha sbagliato a fare questa confidenza in diretta ad Alex Belli o si è semplicemente limitata ad esprimere la sua opinione verso il concorrente? Quel che è certo è che Alfonso Signorini non l’ha rimproverata, quindi, condivisibile o meno, quanto detto non dovrebbe violare il regolamento altrimenti l’avrebbe subito bloccata.