Adriana Volpe provoca Alex Belli al GF Vip: pesante affronto in diretta

Adriana Volpe ha lanciato una pesante provocazione ad Alex Belli durante il Grande Fratello Vip: la sua reazione sorprende tutti.

Adriana Volpe in questa veste di opinionista al GF Vip non si sta di certo risparmiando. Durante la scorsa diretta ha scelto di rendere immune Alex Belli dal televoto, ma non lasciatevi ingannare dal bel gesto fatto.

L’opinionista ha scelto di salvarlo, affermando che vuole andare fino in fondo al suo matrimonio con Delia Duran perché convinta che si tratti di una messa in scena soltanto per avere una maggiore visibilità nel mondo della cronaca rosa nostrana e all’interno della casa più spiata d’Italia. A lui queste affermazioni, come facilmente immaginabile, non sono affatto piaciute e per questo motivo durante il corso della settimana si è più volte lamentato di ciò.

Allora Alfonso Signorini ha scelto di dargli l’occasione di potersi levare qualche sassolino dalle scarpe, facendogli incontrare questa sera proprio Adriana che non ha risparmiato un pesante affronto in diretta sul suo matrimonio con Delia Duran.

Alex Belli gelato da Adriana Volpe: duro affronto al GF Vip

Adriana Volpe, durante il corso di questi giorni, ha indagato sulle nozze del bell’attore, scoprendo che non soltanto lui non è ancora divorziato dalla sua prima moglie, ma anche per Delia Duran vale la stessa cosa.

A questo punto Alex Belli ha ribadito di aver spiegato già questa situazione, in quanto il suo matrimonio è una promessa d’amore, una liturgia della parola ha definito durante il corso di questa diretta. Ma all’opinionista questo non è bastato ed è andata oltre, rivelando di essersi studiata il suo matrimonio sui social, visto che ha ampiamente condiviso il tutto qualche mese fa insieme agli utenti della rete che hanno scelto di seguirlo.

Adriana ha chiesto ad Alex di passarle qualche contatto qualora scelga di sposarsi per una seconda volta, in quanto per il suo dopo aver pubblicato gli scatti di quel momento ha ringraziato tutti gli sponsor che hanno contribuito alla cerimonia, sottolineando ed insinuando come le sue nozze siano state puro business.

Lui è rimasto senza parole, non riuscendo a comprendere dove l’opinionista volesse parere visto che non ci trova assolutamente nulla di male nel trovare degli sponsor che siano disposti a pagare per avere pubblicità sui social. E’ un qualcosa che funziona da diverso tempo con la nascita degli influencer.

Tant’è che anche Sonia Bruganelli e Soleil Sorge si sono schierate dalla parte dell’attore, affermando che non c’è nulla di male negli sponsor ma lei non sembra credere ai suoi occhi.