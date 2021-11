Bianca Gascoigne, chi è: età, altezza, padre ed ex fidanzati famosi

By

Bianca Gascoigne, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, curiosità, padre, ex fidanzati famosi e tutto quello che c’è da sapere.

Bianca Gascoigne è la figlia dell’ex calciatore inglese Paul Gascoigne che è stato concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Bellissima e molto seguita su Instagram, è stata scelta come concorrente di Ballando con le stelle, ma chi è davvero Bianca Gascoigne? Andiamo a scoprire tutto.

Vero N ome: Bianca Failes

Bianca Failes Nome d’arte: Bianca Gascoigne

Bianca Gascoigne Segno Zodiacale: Scorpione

Scorpione Data di nascita: 28 ottobre 1986

28 ottobre 1986 Luogo di nascita: Hertfordshire (contea dell’Inghilterra Orientale)

Hertfordshire (contea dell’Inghilterra Orientale) Professione : modella e influencer

: modella e influencer Altezza: 165 cm

165 cm Peso: 57 kg

57 kg Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @biancagascoigne1

Chi è Bianca Gascoigne: carriera e vita privata

Bianca Gascoigne è nata il 28 ottobre 1986 a Hertfordshire (contea dell’Inghilterra Orientale), da Paul e Sheryl Gascoigne. Grazie alla sua bellezza conquista un posto nel mondo della moda diventando poi un’influencer. Posa per numerosissime riviste glamour, quali: Nuts, Maxim, Loaded, FHM e molte altre e ha partecipato a vari reality.

LEGGI ANCHE—>Valeria Fabrizi, chi è: età, altezza, malattia e il suo grande amore

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una lunga relazione con Stephen Martorana, proprietario di un negozio di pneumatici in Inghilterra. Inoltre, ha avuto una storia con Dan Belton e recentemente con Kris Boyson con il quale, dopo la fine della storia, è rimasta in ottimi rapporti.

LEGGI ANCHE—>Sabrina Salerno, chi è: età, altezza e il dolore per l’assenza del padre

L’avventura a Ballando con le stelle 2021

Con un fisico mozzafiato e una bellezza stratosferica, Bianca è pronta a conquistare il pubblico di Raiuno. Milly Carlucci, infatti, l’ha scelta come concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2021.

Il maestro di ballo di Bianca è il ballerino professionista storico di Ballando ovvero Simone Di Pasquale. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, parlando del rapporto con Simone Di Pasquale, ha detto:



“Lui è bravissimo e tanto paziente con me. Io non avevo dimestichezza con le discipline legate al ballo per partecipare al programma. Simone mi deve insegnare ogni passo e movimento. Confesso che temo i balli lenti perché sono troppo esuberante”.