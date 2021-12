Aldo Montano torna sui social dopo l’addio al GF Vip: le prime parole

Aldo Montano, dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip 2021, torna sui social e conquista tutti: le prime parole.

Aldo Montano, dopo tre mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 da indiscusso protagonista, ha deciso di non accettare il prolungamento. Il reality condotto da Alfonso Signorini, iniziato il 13 settembre, si concluderà il 14 marzo 2022. Ad accettare il prolungamento sono stati Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi, Lulù e Jessica Selassiè, Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri, Soleil Sorge, Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Francesca Cipriani e Aldo Montano, invece, hanno deciso di abbandonare il reality e tornare a casa.

La decisione di Aldo Montano di abbandonare il Grande Fratello Vip 2021 non è stata facile. Dopo averci pensato a lungo, ha deciso di tornare dalla propria famiglia lasciando in lacrime tutti i suoi coinquilini, in particolare Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Una decisione, però, che ha reso felice il campione come testimonia il ritorno sui social.

Aldo Montano dopo il Grande Fratello Vip: sorrisi e abbracci con la moglie Olga e la figlia Olimpia

Aldo Montano ha sentito tantissimo la mancanza della moglie Olga e dei figli Olimpia e Mario. A convincerlo a non accettare il prolungamento è stata la preoccupazione di perdersi una parte importante della vita dei suoi bambini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Manuel Bortuzzo, cosa nasconde la vistosa cicatrice sul collo

“Da sportivo ci sono già passato una volta questa estate e lasciare la strada alla squadra non è Lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli. Io avevo programmato di fare tre mesi di programma, noi sportivi ragioniamo per obiettivi, gioca il fatto che ho tre figli a casa, mia moglie che mi aspetta, voglio vedere il più piccolo crescere. Quando mi hanno detto che gli sono spuntati quattro denti mi è venuto un colpo al cuore. Se dovessi fare un podio, non sono momenti ma credo legami, il primo posto Manu, al secondo Gianmaria, al terzo Katia. A Gianmaria ho letto nei suoi occhi un ragazzo tenero, che aveva bisogno di essere condotto. Ringrazio tutti, il pubblico, e te per l’opportunità e questa cosa bellissima che mi hai fatto vivere”, ha detto motivando la decisione di non accettare il prolungamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>“Me ne vado, non piaccio a nessuno”: accade l’impensabile al GF Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne ❤️ / Amici 🎤 (@__gossiptv__)

Sorridente e felice, Montano ha regalato ai fan il primo video in cui si gode l’amore della sua famiglia.