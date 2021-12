“Me ne vado, non piaccio a nessuno”: accade l’impensabile al GF Vip

Dire GF Vip e dire “caos” equivale a pronunciare quasi la stessa parola! Gli ultimi eventi confermano la situazione problematica creatasi nella casa. Ripensamenti, discussioni e difficoltà continue, generano delle tensioni che danneggiano persino gli ultimi equilibri raggiunti.

La verità è che il GF Vip di quest’anno è partito in maniera abbastanza turbolenta, e sta seguendo questo iter senza smentirsi mai. E’ chiaro che i colpi di scena non mancano mai, ma il pubblico a casa non ha neanche il tempo di abituarsi alle cose che accadono, che in men che non si dica la situazione di ribalta. Ciò accade anche per la gieffina in questione, all’apparenza forte ed autorevole, in realtà si lascia andare ad una fragilità inedita, umana e veritiera, per cui tutti i fan sono rimasti senza parole. Ecco la verità di quanto accaduto.

Siete sintonizzati per conoscere tutte le news del GF Vip? Perché se ne vedranno delle belle! I vipponi di Alfonso Signorini sono in fibrillazione a causa dei recenti avvenimenti che hanno scombussolato qualsiasi equilibrio all’interno della casa. Già di per sé la situazione si è dimostrata precaria, soprattutto dopo il “Belli-gate” che ha decisamente posto le basi per una guerra futura.

Testimoniano ciò le durissime parole della gieffina che non crede alla situazione creatasi, specialmente dopo quanto accaduto precedentemente. Rancore, astio e ipocrisia, sono gli ingredienti principali che secondo quest’ultima hanno animato il triangolo amoroso Delia-Alex-Soleil, ma non solo.

Gli stessi coinquilini della casa più chiacchierata d’Italia sono consci del fatto che le cose presto cambieranno, infatti la gieffina in questione ha deciso di voler abbandonare tutto. La ragione? Ti svelo l’evento che le ha fatto perdere la voglia di mettersi in gioco.

GF Vip e fragilità, ecco tutta la verità della gieffina!

Restando in tema di Belli-gate, la performance della canzone Esmeralda ha devastato sul web Alex, il quale non si fa scalfire nonostante le pesantissime critiche ricevute. Tra tutti, diciamo che c’è stato chi tra i gieffini non ha sopportato più il prolungarsi di questa situazione che si è creata all’interno della casa. Soprattutto la vippona di oggi che sembra aver perso qualsiasi energia psichica per i continui attacchi gratuiti ricevuti, ma non solo. Si sente poco apprezzata, anche se sostiene di aver dato sempre il massimo. Ecco l’evento che ha fatto scaturire la sua tristezza.

Si tratta di Jessica Selassié! Senza dubbio la maggiore delle Princess si è fin da subito rivelata una persona con carattere, ma soprattutto con un gran cuore. Si è emozionata per la storia del padre, e ha fatto anche commuovere per la dolcezza nascosta dietro la sua corazza. Adesso, la situazione però sembra esserle sfuggita di mano.

Tutto accade quando entra nella casa il vip Alessandro Basciano, ciò ha fatto letteralmente andare in crisi la gieffina. Infatti, si lascia andare ad un pianto struggente nelle braccia dei suoi fedeli alleati, Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, e il mitico Giucas Casella.

I suoi compagni sono sempre pronti a consolarla, sia per il bene che le vogliono, e anche perché essendo più grandi e con più esperienza, possono capire appieno cosa sta provando. Afferma che si sente rifiutata e che nessuno le voglia bene, neanche dal pubblico.

Fa questa dichiarazione proprio perché non ha percepito in studio il calore che invece ha avuto Soleil dai suoi fan. Di conseguenza crede di non essere sostenuta da nessuno fuori, proprio perché non piace.

Ritiene che l’unica sua immagine passata in primo piano, sia quella di una coinquilina che cucina e che sta al fianco delle sorelle che hanno molto più seguito. La prima cosa che lamenta è che non ha mai avuto molta attenzione su di sé, e che se ha vinto il televoto contro Patrizia è stato solo perché la compagna era in casa da sole due settimane.

Anche per questo ha fortemente criticato la situazione tra Soleil e Alex. Così, afferma:

“Lulù ha molto più successo di me, adesso mi sento banale ed inutile, al pubblico non sono arrivata, in puntata hanno mai parlato di me? Mai, sembro solo una che cucina, che fa la vittima e che è cattiva. Avete mai visto qualche clip su me? Mai”.

La confessione dimostra una giovane ragazza con le sue insicurezze per l’età. Ha avuto un momento di debolezza, ma presto si ricrederà perché di fan ne ha a bizzeffe, soprattutto sono questi che le hanno preparato una sorpresa incredibile. Restiamo aggiornati per vedere la sua reazione!