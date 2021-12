Grande Fratello Vip 2021, la dura verità della gieffina

Il Grande Fratello Vip continua a sconvolgere i telespettatori, soprattutto dopo gli ultimi eventi. Le parole dichiarate a volte possono essere più forti delle lame, e la discussione in questione è molto delicata. Quanto detto va oltre il semplice punto di vista: si sta spianando il suolo della prossima guerra! La gieffina si è ricaricata abbastanza per rientrare in gioco e sfodera la prima arma, ma la sua posizione sembra inattaccabile.

Senza dubbio il Grande Fratello Vip continua ad intrattenere: è pura televisione! Le recenti polemiche all’interno della casa, tra gieffini e tra questi e gli affetti fuori, ha generato un’escalation di di eventi incredibili. Ad ogni azione corrisponde una conseguenza, e l’ultima mossa posta in essere non è piaciuta per niente alla gieffina protagonista della notizia di oggi. La stessa decide di sganciare la bomba, o meglio ha messo il piede in suolo di guerra e sta preparando la prossima polemica. Ecco tutta la verità sulle sue affermazioni.

Il reality più discusso, il Grande Fratello Vip è un turbine di emozioni! L’ultimo appuntamento ha inscenato delle dinamiche inaspettate, ma che senza dubbio hanno modificato una volta per tutte gli equilibri della casa. Senza nomination, tra squalifiche e abbandoni per il prolungamento del programma, ne sono stati fatti fuori un bel po’!

Insomma, già l’ultima confessione notturna ha scaldato gli animi, ma del resto che aspettarsi dal programma che ne ha una al giorno?

Se al posto dei litigi ci fossero più amori sbocciati non sarebbe male, ma quest’anno è diverso dagli scorsi proprio perché le polemiche sono all’ordine del giorno. L’ultima rivelazione ha posto in essere le basi per la prossima guerra.

Grande Fratello Vip, la gieffina dice la sua!

Ultimamente, anche se in piccola parte, le cose sembrano cambiare. Perché l’amore si sta sempre più facendo vedere, soprattutto tra due gieffini che sono sempre più complici! C’è da dire che però il Belli-gate non lo batte nessuno, sta dando i suoi frutti! Credevate che la messa in scena di abbandonare tutto, sarebbe bastata a placare le acque? Il bello deve ancora venire, anche perché si stanno innescando della dinamiche che sicuramente stravolgeranno tutti gli equilibri consolidati all’interno della casa. Dopo pochi giorni da quanto accaduto, le parole in questione circolano, e piano piano arriveranno alla diretta interessata.

La discussione tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan inizia con una frase ad effetto, quella dell’ex valletta di Non è la Rai che dice: “Io vedo un altro film!”

La gieffina ha deciso di dire tutta la verità di ciò che pensa nei confronti di Soleil Sorge, la presunta vittima del Belli-gate. La situazione non piace affatto a Miriana la quale crede che Soleil abbia girato tutta la situazione a suo favore presentandoci come un’innocente, pur essendosi comportata da arrogante e sbagliando nei confronti di tutti più volte.

Specialmente in questo caso nei confronti del mancato rispetto verso la moglie di Alex, Delia, e il fidanzato misterioso che le scrive i messaggi in cielo.

Ovviamente, Manila che giustifica sempre la Sorge, in un modo che a volte lascia senza parole i fan, difende l’amica. Il fatto è che Miriana non tollera le scuse di Soleil che addossa tutta la colpa alla situazione con Alex per aver trattato male i compagni in più occasioni.

In realtà per la Trevisan la colpa è del caratteraccio di Soleil, che assolutamente non vede una vittima, anzi tutto il contrario. E proprio per questo ribadisce che non le crede assolutamente!

Anche perché adesso Soleil ha paura di stare da sola, e forse si sta comportando da vittima proprio per non rimanere tale. E’ vero che però la stessa ne ha combinate di cotte e di crude, proprio nei confronti di chi è stato così gentile da consolarla, come i due etichettati da lei stessa come “comodini”, Sophie e Gianmaria i suoi soggetti preferiti con i quali ci è andata giù pesante.

Infine, Miriana afferma di non poter comprendere tutto l’odio nei confronti di Alex da parte di Soleil soprattutto perché lei stessa poco prima della squalifica del compagno, diceva di amarlo! Insomma, questa sembra proprio la rinascita delle forza di Miriana, che non si fa mettere i piedi in testa, e combatte a muso duro le ingiustizie.