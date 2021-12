Nuova coppia al Grande Fratello Vip? Il gieffino: “Sei una bella scoperta”

Grande Fratello, i due vip, seduti uno di fronte all’altra, parlano della complicità che si è venuta a creare nell’arco di poco tempo

Sembra che stia nascendo qualcosa nella casa del Grande Fratello. Non parliamo dell’ormai celeberrima “storia” tra Soleil e Alex Belli, ma di un qualcosa di nuovo che potrebbe animare questo periodo natalizio all’interno della casa di Cinecittà. Un indizio inequivocabile è arrivato da una lunga chiacchierata in “zona beauty”, dove i due vip sono rimasti seduti uno dietro l’altro a parlare.

In breve tempo è emersa in modo evidente una certa complicità tra i due, e un’intesa evidente. Tanto che uno dei due ha apertamente chiesto: “Ma io e te cosa siamo?”, cercando di avere una risposta chiarificatrice. “Sei una bellissima scoperta”, ha risposto lui, facendo capire di avere sicuramente interesse, ma non tanto per andare oltre.

Grande Fratello, la nuova storia d’amore finisce sul nascere?

Un’amica, una fidanzata? Gli spettatori del Grande Fratello sono sempre più incuriositi dal legame che sta nascendo tra Miriana e Biagio. In attesa di capire cosa succederà, i due (che sono single) sembrano felici di essersi conosciuti. L’opinionista ha forse un po’ deluso la showgirl, che forse si aspettava un segnale più forte. “Sarà il tempo a decidere”, ha chiosato.

Del resto non c’è molto da speculare, perché Miriana rischia di uscire oggi (è in nomination) e il prolungamento del programma potrebbe portare Biagio a rimanere in casa ancora a lungo. Insomma, tra i due potrebbe esserci una separazione repentina e di certo non a favore di una nuova storia da vivere nella casa.