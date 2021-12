GF Vip, cambia tutto prima della diretta: i concorrenti perdono le staffe

Al GF Vip è cambiato tutto poco prima della diretta con Alfonso Signorini. I concorrenti hanno perso le staffe: il motivo è assurdo.

Al GF Vip si respira una certa tensione. Alfonso Signorini, durante la diretta di venerdì scorso, ha avvisato i concorrenti che la loro avventura, qualora loro scegliessero di proseguire o meno con il proprio percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, potrebbe terminare a marzo e non a gennaio come precedentemente annunciato.

La notizia, seppur albergava nell’aria, ha sconvolto tutti i viponi che questa sera dovranno comunicare se restare o meno. Per questo motivo la produzione ha dato loro la possibilità di poter parlare con i propri cari, alla ricerca di un consiglio sulla difficile scelta da prendere.

Alex Belli, dopo essersi confrontato con il suo idraulico, aveva annunciato di voler restare al GF Vip ma nelle scorse ore sembrerebbe aver cambiato idea, facendo innervosire i suoi compagni di viaggio che sono stufi delle sue incertezze.

Alex Belli fa infuriare i concorrenti al GF Vip: la sua indecisione spiazza

Alex Belli in un primo momento, dopo aver avuto modo di parlare con il suo idraulico, ebbene sì dopo che i suoi parenti non sono riusciti a rispondere ha dichiarato di aver telefonato a lui per chiedere consiglio su che cosa fare, aveva accettato di buon grado il prolungamento del Grande Fratello Vip ma nelle scorse ore ha ammesso di aver cambiato idea a riguardo e di voler varcare questa sera la famosa soglia rossa.

La notizia ha lasciato senza parole i suoi fedeli compagni di viaggio, in particolar modo Soleil Sorge e Katia Ricciarelli che si sono scagliate contro di lui.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha apprezzato questo repentino cambio di idea, consigliandogli di proseguire il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia senza dare troppa importanza alle azioni di chi è al di fuori del programma, riferendosi, seppur non ha fatto nomi, a sua moglie Delia Duran.

La cantante lirica, invece, ha ammesso di essere stufa di questi repentini cambi di idea. In quanto vorrebbe avere una certa stabilità da parte dei suoi compagni di viaggio per capire realmente chi abbandona e chi invece vuole restare. L’ex stella di Centovetrine ha risposto che per lui questa è una scelta difficile in quanto vuole bene a tutti loro, ma Soleil ha prontamente sbottato affermando che queste sono soltanto parole e che i fatti sono a zero.

Alex Belli ha perso la calma al GF Vip, preferendo chiudere qui la discussione. Che questo confronto sia in grado di fargli cambiare idea?