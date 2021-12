Manuel Bortuzzo, dichiarazione d’amore a Lulù: fan impazziti

Manuel Bortuzzo si lascia andare ad una dichiarazione d’amore per Lulù Selassiè: le parole importanti dopo una splendida dedica musicale.

Nelle sue parole c’è tutta la profondità dei sentimenti di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassiè. Sono serviti tre mesi di discussioni, forti litigi e distacchi totali per portare Manuel a prendere consapevolezza del forte sentimento che prova per Lulù. Dopo essersi colpevolizzato per il modo duro con cui ha trattato, a volte, Lulù e averle chiesto scusa per i propri atteggiamenti, Manuel, durante una conversazione con Biagio D’Anelli, parlando d’amore, si è messo totalmente a nudo.

“Per poter portare avanti una relazione ci vuole.. l’appassionarsi alla persona. La cosa più bella è quando hai la tua donna, il tuo amore e ti fermi, la guardi e quasi non ci credi che.. sia tua. Se ci sono cose che vale la pena vivere, prima devi starci male.. perché una volta che tocchi il fondo troverai modo di ripartire. Quando ti trovi spiazzato inizi ad analizzare tutto, pensi a chi aveva sbagliato nei tuoi confronti e dici <Abbiamo sbagliato insieme!>”, ha raccontato a Biagio.

“Con Lulù avevo percepito, all’inizio, la sensazione che poteva essere una cosa bella, di grande, di diverso e che avrei potuto provare grandi cose. Per cause di forza maggiore, poi, ho messo davanti tutte quelle che sono state le problematiche, le mie paure perchè se vuoi starmi vicino devi conoscere anche questo lato, ma se non le avessi voluto bene veramente, l’avrei vissuta alla caz*o, non avrei messo davanti niente e l’avrei presa in giro. L’ho fatta stare male e siamo stati male. Quando le dicevo di starmi lontana le ripetevo sempre che era a fin di bene. Mi rendevo conto che era difficile, ma nel momento in cui ha capito che tutto quello che ho fatto era per il bene, guardaci adesso“, ha aggiunto Manuel riferendosi all’evoluzione della sua relazione con Lulù.

Manuel Bortizzo a Lulù Selassiè: “Ti amo, comunque vada con te”

Manuel Bortuzzo non nasconde più i propri sentimenti per Lulù Selassiè e, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, si sta vivendo serenamente la sua storia con la principessa. Approfittando del pianoforte in casa, così, si è lasciato andare facendo una bellissima dedica musicale a Lulù. Manuel ha scelto di dedicare alla sua Lulù “La stella più fragile dell’universo” di Ultimo, il suo cantante preferito e, dopo averla cantata con Lulù al suo fianco e con occhi sognanti, si è dichiarato.

“Comunque vada… con te “, dice Manuel. “Sempre, ti amo”, risponde Lulù. “Ti amo anch’io” dice ancora un Manuel innamorato.

La dichiarazione d’amore di Manuel ha scatenato l’entusiasmo dei fans, soprattutto di tutti quelli che hanno sempre creduto in un sentimento vero tra i due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip 2021.