Un posto al sole anticipazioni: un addio sconvolge Patrizio

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano di un nuovo addio a palazzo Palladini. Addio che lascerà il segno nel cuore di Patrizio.

Un posto al sole è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con nuovi appuntamenti che, come al solito, lasceranno i fedeli telespettatori di Rai 3 con il fiato sospeso.

Purtroppo le calde atmosfere natalizie, non porteranno nulla di buono per gli abitanti di palazzo Palladini. In particolar modo per il figlio di Ornella Bruni e Raffaella Giordano. Patrizio sotto l’albero non troverà alcun bel dono da parte di Babbo Natale, ma sarà costretto a fare i conti con un addio improvviso che farà crollare ogni sua certezza.

Il giovane Giordano durante le festività natalizie sarà costretto a fare i conti con il suo cuore spezzato perchè Clara gli annuncia la fine della loro storia d’amore. Storia che gli ha dato tanto, ma che al tempo stesso gli ha chiesto tanto, ma nulla di tutto questo è servito perché la donna è più intenzionata che mai a voler chiudere questo rapporto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Un posto al sole, clamoroso ritorno di fiamma a Palazzo Palladini?

Anticipazioni Un posto al sole: l’addio inaspettato lascia senza parole Patrizio

Un posto al sole darà inizio tra qualche puntata ad un periodo difficilissimo per il giovane Patrizio, che dovrà fare i conti con l’addio di Clara. La ragazza, dopo aver lottato per viversi il loro amore, ha scelto di mettere un punto alla loro storia e di voler terminare quanto è nato tra loro.

Il figlio del portiere di Palazzo Palladini però sospetta che la decisione presa da quella che ormai è la sua ex fidanzata non sia del tutto farina del suo sacco e che dietro tale considerazione ci sia qualcuno che l’abbia spinta ad agire in questo modo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Un posto al sole anticipazioni: un doloroso addio

Ovviamente Patrizio si riferisce ad Alberto Palladini. Lo chef ritiene che sia stato lui, perfido e calcolatore come sempre, ad indurla ad aver preso questa scelta, ma in realtà le cose stanno ben lontane da come crede lui. Questa volta l’avvocato non ha nulla a che fare con la sua storia d’amore con Clara, ma è stata lei stessa a volere che questa storia arrivasse al capitolo finale e durante il corso delle puntate si scoprirà anche il motivo di tale scelta.

La sua motivazione lascerà Patrizio senza parole. In quanto tutto si sarebbe potuto immaginare, tranne che lei abbia voluto terminare la loro storia d’amore per questo motivo ben specifico. Ma si sa che a Palazzo Palladini i colpi di scena sono dietro l’angolo e per il giovane chef c’è una nuova prova da affrontare.