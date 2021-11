Un posto al sole anticipazioni: un doloroso addio

Le anticipazioni di Un posto sole rivelano un finale che il pubblico non si aspettava lontanamente: un doloroso addio con cui fare i conti.

Un posto al sole è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca. Le nuove anticipazioni della soap opera partenopea promettono grossi colpi di scena nel corso delle settimane a venire. In quanto il pubblico del piccolo schermo dovrà fare i conti con un inaspettato addio.

Uno dei personaggi storici della serie sta infatti pensando di lasciare la sua bella Napoli, che tanto lo ha fatto soffrire durante il corso di questo periodo, per dirigersi verso nuove mete. Di chi stiamo parlando?

Del giornalista Michele Saviani che, dopo aver scoperto il tradimento da parte di sua moglie Silvia, si ritrova a vivere nello sconforto. I suoi tentativi per salvare le nozze si riveleranno dunque un buco nell’acqua o per il loro amore c’è ancora qualche speranza di poter sopravvivere alla tempesta?

Anticipazioni Un posto al sole: Michele Saviani pronto a lasciare Napoli

Michele Saviani si trova in bilico. Da quando ha scoperto il tradimento di sua moglie, la sua vita non è più quella di prima. Il giornalista ha si compreso di avere compiuto degli sbagli, di aver avuto delle mancanze, nei confronti di Silvia Graziani e per questo motivo ha provato a rimettere insieme i cocci del loro amore.

Purtroppo però sembrerebbe che ogni tentativo sia stato fatto invano in quanto lui e sua moglie sembrano essere ormai su due pianeti completamente diversi e questo peso è diventato troppo grande da sorreggere sulle sue spalle per questo motivo sembrerebbe essere più determinato che mai a prendere una drastica decisione.

Michele sembrerebbe essere più determinato che mai e voler lasciare Napoli e trasferirsi in altre realtà al fianco di sua figlia Rossella. Una decisione non prese di certo a cuor leggero, ma che gli sembra l’unica possibile in quanto non crede ci sia alcuna speranza di poter salvare il suo matrimonio.

Ma ricordiamo che durante il corso di questi anni i due hanno avuto diversi tira e molla e non si esclude, dunque, che il pubblico del piccolo schermo possa fare i conti con l’ennesimo colpo di scena tra i due.

Le anticipazioni di Un posto al sole danno purtroppo poche speranze per Silvia e Michele, ma ai telespettatori dopo di tutto non è di certo vietato sognare.