Dramma per l’ex tronista di Uomini e Donne: racconto struggente

L’ex tronista di Uomini e Donne è tornata in tv. È stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare il suo terribile dramma

Disperazione per un vero e proprio dramma che la bellissima ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo. Ha avuto modo di parlarne in un’intervista a “Verissimo”, dove a Silvia Toffanin ha raccontato la sua vicenda. Si tratta di qualcosa che è accaduto qualche anno fa, ma che è venuto fuori di recente. A fare luce è stata lei stessa, raccontando tutto con un post su Instagram. La ragazza ha raccontato di essere stata vittima di molestie da parte di un medico, e in particolare di un chirurgo estetico al quale si era rivolta per un piccolo ritocco.

Si trattava di un piccolo intervento di mastoplastica additiva. Il fatto risale al 2018, ma lei ha trovato solo ora il coraggio di raccontarlo a tutti. Il motivo non è soltanto psicologico, visto che all’ex tronista (che abbiamo visto anche a Temptation Island) è stato consigliato di tenere la vicenda riservata in attesa che l’iter legale (ci sono delle cause in corso) prendesse il suo corso, visto che anche altre ragazze hanno denunciato il medico.

Il dramma dell’ex tronista di Uomini e Donne raccontato in diretta

La ragazza, 29 anni, ha raccontato a Verissimo che aveva piena fiducia nel dottore, ma che alla sua domanda di farsi accompagnare dalla madre riceveva sempre un rifiuto. E infatti le molestie procedevano con lui indisturbato. La ragazza ha raccontato di essere stata palpeggiata con la scusa di fare alcuni controlli perché c’era stato qualche problema nell’intervento chirurgico.

“Un po’ mi vergogno, anche se voglio fare la dura – ha raccontato la ragazza – avevo nascosto tutto ai miei genitori ma poi ho raccontato cosa mi è successo, soprattutto dopo che ho ascoltato le storie di altre vittime”. Lei è Teresa Langella, e nel corso dell’intervista è apparsa decisamente provata. A supportarla durante la diretta il fidanzato Andrea Del Corso, anche lui molto addolorato.