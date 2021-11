Test: soffri di solitudine? Scoprilo grazie ad una macchia di caffè

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua vita e le tue abitudini. Oggi potrai scoprire qual è il tuo rapporto con la solitudine, nel bene e nel male. Si tratta di comprendere quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono quattro macchie di caffè. Quale macchia ha attirato per prima la tua attenzione? Quale preferisci? Fai la tua scelta e scopri qual è il tuo rapporto con la solitudine. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Macchia numero 1: sei una persona che decide quando restare sola. Non disprezzi la compagnia, soprattutto quella degli amici di vecchia data, ma ogni tanto hai bisogno di staccare e ritagliarti qualche momento solo per te.

Macchia numero 2 : sei una persona che raramente si spaventa. Non hai paura del confronto con gli altri e con te stesso. Sfrutti i momenti di solitudine per pensare agli errori commessi recentemente e per migliorare in futuro.

: sei una persona che raramente si spaventa. Non hai paura del confronto con gli altri e con te stesso. Sfrutti i momenti di solitudine per pensare agli errori commessi recentemente e per migliorare in futuro. Macchia numero 3 : sei una persona che ama stare in mezzo alla gente. Ti piace divertirti e odi i litigi. Sei un ottimo consigliere per i tuoi migliori amici, rappresenti un autentico punto di riferimento per gli altri. Hai paura della solitudine, non sopporti l’idea di non avere nessuno intorno.

: sei una persona che ama stare in mezzo alla gente. Ti piace divertirti e odi i litigi. Sei un ottimo consigliere per i tuoi migliori amici, rappresenti un autentico punto di riferimento per gli altri. Hai paura della solitudine, non sopporti l’idea di non avere nessuno intorno. Macchia numero 4: sei una persona che ha un ottimo rapporto con la solitudine. È proprio in questi momenti che capisci chi sei veramente. Riesci a stare benissimo con te stesso quando non hai nessuno tra i piedi. Hai una personalità forte e non temi di restare solo.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale macchia di caffè hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo rapporto con la solitudine? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.