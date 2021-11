Scegli la forma che più ti piace e scopri il tuo pregio e il tuo difetto con questo divertente test

Sappiamo tutti quanto sia difficile ammettere i propri pregi e difetti a noi stessi, soprattutto i secondi. Noi vorremmo vedere solo i nostri lati positivi, ma come tutti non siamo perfetti.

Delle volte, invece, siamo pronti a puntarci il dio contro e non riusciamo proprio a vedere un pregio in noi.

Con questo test di oggi puoi scoprire entrambi i lati della medaglia in modo tale da avere piena coscienza di te stesso.

Scopriamo come funziona il test delle forme

Test: scegli una forma e scopri il tuo maggiore pregio e il peggiore dei tuoi difetti

In questo test delle forme ti proponiamo sei opzioni. Scegli la forma che più ti piace e scopri insieme a noi il tuo maggiore pregio e il peggiore dei tuoi difetti. Cerca di scegliere in modo istintivo, per avere una risposta più idonea a te stesso.

Iniziamo il divertimento!

1) Triangolo

Pregio:

Sei una persona che dà il massimo in tutto ciò che fa e sai come ottenere in modo veloce tutto quello che desideri.

Difetto:

Delle volte, cerchi fin troppo di emergere in un gruppo e passi per quella egoista e poco attenta ai desideri e volontà degli altri.

2) Esagono

Pregio:

Hai un’ottima capacità di adattamento in tante situazioni diverse. Sai gestire in modo tranquillo le relazioni sociali più difficili e complicate.

Difetto:

Cerchi sempre l’approvazione dagli altri e vuoi piacere a tutti costi. Così rischi di smussarti rispetto agli altri perdendo la vera te stessa: cerca di credere più in te.

3) Stella

Pregio:

Dalla tua scelta si capisce che sei una persona che sogna sempre ad occhi aperti e riesci a vedere sempre il bello nelle persone che incontri.

Difetto:

Il tuo essere sempre così positiva potrebbe allontanarti dalla realtà: cerca di tenere i piedi per terra per avere una visuale più veritiera.

4) Cerchio

Pregio:

Sei una persona molto coerente e limpida. Tu non punti mai il dito contro e sei sempre disposta a metterti in discussione per la persona che ami.

Difetto:

Delle volte è difficile comprenderti, perché risulti inaccessibile. Ciò non ti permette di fare emergere i tuoi pregi.

5) Quadrato

Pregio:

Sei una persona molto sincera e fedele. Risulti molto equilibrata e i tuoi amici sanno che possono sempre fare affidamento su di te.

Difetto:

Sei molto razionale e per questo talvolta non riesci a far uscire e ad approvare le tue emozioni.

6) Pentagono

Pregio

La tua scelta rivela che sei una persona molta romantica e vivi ogni esperienza con tanta passione.

Dedichi molto del tuo tempo libero alla tua famiglia e ai tuoi cari.

Difetto:

Sei una persona volubile e finisci per non risultare coerente. Tu segui i tuoi ideali, ma potresti finire per sacrificarti per persone importanti che non ti apprezzano.

Occhio, perché finirai solo per pentirtene