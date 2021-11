Uomini e Donne puntata 23/11/21, colpo di scena: lei lo molla ed esce da sola

A Uomini e Donne la dama ha scelto di abbandonare il programma da sola, piantandolo in asso al centro dello studio.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, riportando in scena il rapporto tra Ida e Diego.

Lei aveva chiesto al cavaliere di lasciare il programma insieme. Lui aveva accettato di buon grado per poi cambiare idea poco dopo, scegliendo di non voler uscire con lei visto che più che preoccuparsi della loro relazione voleva chiarire alcune incomprensioni con Tina Cipollari. La dama è rimasta senza parole e lui ha cambiato versione, raccontando che voleva soltanto sedersi al suo posto e non rinnegare la sua scelta ma i filmati hanno dimostrato il contrario.

Lui ha provato a tornare sui suoi passi, ma la dama non ha voluto uscire più dal programma insieme. Oggi la redazione ha provato a farli avere un nuovo chiarimento, ma tra i due è guerra. Non riescono a trovare alcun punto di incontro ed a vicenda si accusano di essere falsi.

In studio però tutti sono dalla parte di Ida, in quanto non credono ai continui e repentini cambi di idea di Diego, ma attenzione perché la puntata di oggi non finisce di certo qui.

Ida Platano lascia Uomini e Donne senza Diego: è finita

La situazione degenera in studio al Trono Over di Uomini e Donne. In quanto non solo discutono Diego ed Ida, ma interviene anche Tina Cipollari che stronca il cavaliere affermando che come uomo non vale niente. In quanto dopo la scena in cui voleva lasciare lo studio da solo è davvero indifendibile.

“Hai preso in giro tutti” ha tuonato poi Gianni Sperti, accusando il cavaliere non solo di non essere stato sincero ma anche di essere falso e di aver sfruttato il tutto per avere una maggiore visibilità in quanto continuerebbe a tirare fuori retroscena che nulla hanno a che fare con il contesto di cui stanno discutendo.

Diego però spiazza tutti, rivelando di aver confidato alla redazione di poter vedere ancora una volta Ida per poter provare a ricostruire il loro rapporto, ma tutti lo accusano ancora di più di essere falso. Lei ovviamente non accetta la sua proposta e dichiara di voler abbandonare il programma. Lui le propone di uscire insieme, ma lei non vuole e Maria gli fa notare che in tal caso abbandonerebbe da solo lo studio in quanto lei non se la sente di riprovarci al di fuori del programma.

Lui vorrebbe spiegarsi meglio a telecamere spente, ma Ida Platano non vuole più saperne di lui.