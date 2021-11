Coppia di Uomini e Donne non lascia più alcun dubbio ai fan: le parole del tronista rompono il silenzio! Tra litigi e riappacificazioni ecco tutta la verità che mai nessuno si sarebbe aspettato, incredibili retroscena saltano fuori. Il pubblico a casa è letteralmente impazzito alla scoperta dei dettagli inediti.

La freschissima coppia di Uomini e Donne non riesce a stare lontano dai riflettori del piccolo schermo televisivo. Il dating show per eccellenza di Maria De Filippi è sempre pronto ad accompagnare i pomeriggi dei fedelissimi telespettatori che non perdono un solo appuntamento. Il salotto di Canale 5 stupisce in un modo o nell’altro, e questa volta non si tratta delle solite polemiche, ma c’è molto di più! Ecco cos’è accaduto.

La coppia è scoppiata? Uomini e Donne è l’appuntamento quotidiano con i sentimenti, e questo i telespettatori lo sanno. Con i beniamini della tv non si scherza, perché questi diventano un vero e proprio punto di interesse per i fan che continuano a seguirli anche fuori dal piccolo schermo.

Si tratta di storie vere ed è per questo che catturano l’interesse! Tra le news però, non può passare inosservata quella che più tra tutte è la protagonista in cerca dell’amore. L’inaspettata assenza di Gemma Galgani stupisce, ma non finisce qui, perché c’è un incredibile ritorno!

Tra vecchie e nuove glorie, i giovani rimangono il punto fermo per il pubblico a casa. Il motivo? Imprevedibili e freschi regalano sempre colpi di scena, ecco l’ennesima notizia che ha colto di sorpresa i fan!

La coppia di Uomini e Donne svela tutto, incredibile!

Se pensi che una volta usciti dalla trasmissione i tronisti/e e corteggiatori/ corteggiatrici non abbiamo più nulla da raccontare, ti sbagli di grosso, perché è proprio qui che viene il bello! Testimonia ciò la recente confessione a cuore aperto dell’ex tronista ha gettato puro scalpore tra i fan, i quali dopo la sua partecipazione al programma, si sono molto preoccupati delle condizioni di salute! Tra le news però, non si può non parlare dell’ultima coppia che ha fatto sognare, il motivo? Salta fuori l’indiscrezione, tra loro due è finita? Ecco la verità!

Si tratta del tronista Matteo Fioravante e Noemi Baratto! Lui ha solo 24 anni ed è nato e cresciuto nella periferia della Capitale, Roma. Con la passione per il calcio del cuore, decide di varcare il salotto di Uomini e Donne nelle vesti di tronista.

L’obiettivo è quello di trovare l’amore, e tra le corteggiatrici conosce la bella modella tatuata e con i piercing Noemi Baratto. Amante degli animali, ha un gatto di razza Scottish Field di nome Simba, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Decide di corteggiare Matteo, e lei diventa la sua scelta!

Alla fine del programma escono insieme, mano nella mano, ed innamorati. Ma qualcosa sta facendo allarmare i fan, perché sembrano sempre più distanti dai social. Noemi è sempre stata riservata, infatti è lo stesso tronista a chiarire i dubbi.

Rivela che non si sono lasciati, ma se pubblicano molto poco della loro relazione e di ciò che fanno, c’è un motivo ben preciso. Si tratta del fatto che si sono conosciuti in un format televisivo, davanti le telecamere. Adesso, come qualsiasi altra coppia di giovani devono frequentarsi.

Quindi, vorrebbero portare avanti la loro conoscenza in modo riservato, fino a diventare la coppia che hanno sempre sognato in una storia d’amore!