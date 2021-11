GF Vip 23/11/21, Manuel Bortuzzo senza parole: non pensava sarebbe successo

Al GF Vip Manuel Bortuzzo è rimasto senza parole. Non pensava sarebbe mai successa una cosa simile nella casa più spiata d’Italia.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini. Diretta all’insegna dei colpi di scena in quanto ha visto l’ingresso di due nuove concorrenti: Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, procediamo con calma.

E si inizia proprio con le nuove entrate. La prima è stata accolta con una gaffe di Giucas Casella, mentre la seconda è entrata a gamba tesa contro Soleil Sorge ed Alex Belli, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è stata di certo a guardare e ci ha subito tenuto a mettere i puntini sulla I visto che è stata definita altezzosa durante la clip di presentazione.

Grande novità riguarda anche le Principesse Selassiè che non saranno più un unico concorrente, ma giocheranno singolarmente. “Da oggi siete una contro l’altra” ha avvertito il padrone di casa, ma loro continueranno a giocare una al fianco dell’altra anche se non più insieme come invece erano entrate all’inizio di questa sesta edizione del GF Vip.

Manuel Bortuzzo al settimo cielo per Francesca Cipriani: proposta in diretta al GF Vip

Oltre alle novità che fanno parte del gioco del Grande Fratello Vip, si passa ad attimi di vita vera. Stiamo parlando ovviamente della proposta di matrimonio ricevuta in diretta da Francesca Cipriani.

Ieri la concorrente è stata raggiunta dal suo compagno Alessandro, che si è inginocchio facendole la tanto attesa proposta. Francesca, dopo tante delusioni nel campo sentimentale, sembrerebbe finalmente aver trovato il vero amore, accettando di diventare la moglie di Alessandro.

Ovviamente ora è ancora il tempo di giocare nella casa più spiata d’Italia, ma lei ha indossato l’anello che porterà con sé fino alla fine di quest’esperienza ed una volta tornata nel mondo reale si occuperà di organizzare le sue nozze.

Tutti i suoi compagni di viaggio le hanno mostrato la propria vicinanza. C’è chi come Manuel Bortuzzo si è emozionato come non mai in quanto, data la vicinanza con la Cipriani, ha sentito quasi come se questo momento lo avesse vissuto lui in prima persona.

Tant’è che subito dopo la puntata tutti hanno voluto festeggiare questo magico momento insieme a Francesca che dopo tante delusioni, ieri ha confidato per la prima volta al grande pubblico di essere stata vittima di un uomo violento, ha finalmente trovato un raggio di sole nella sua vita ed è pronta a godersi tutto il buono che questo può portare.