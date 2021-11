Soleil Sorge affronta Davide Silvestri dopo la diretta: lui nega tutto

Soleil Sorge dopo la diretta con il Grande Fratello Vip ha affrontato Davide Silvestri, ma il gieffino ha negato ogni accusa contro la sua persona.

Soleil Sorge è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip. E’ grazie lei se quest’anno nella casa più spiata d’Italia si sono create delle dinamiche e per questo motivo non c’è puntata in cui non si parli del suo percorso.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non le manda di certo a dire. Così ieri sera ha deciso di affrontare, subito dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini, Davide Silvestri. I due, insieme ad Alex Belli, sembravano aver formato un trio molto unito ma negli ultimi tempi qualcosa sembrerebbe essersi rotto. Così lei ha chiesto maggiori spiegazioni al suo compagno di viaggio, di cui non sembra fidarsi. Lui però ha negato ogni cosa, ma lei avrà creduto alle sue parole?

Davide Silvestri e Soleil Sorge: arriva l’inaspettato confronto al GF Vip

Soleil Sorge, subito dopo la puntata, mentre si trovava con alcuni compagni di viaggio e Davide Silvestri in giardino per fumare, ha scelto di affrontarlo. Chiedendogli in maniera molto aperta se avesse qualcosa contro di lei, in quanto avverte delle strane sensazioni da parte sua.

L’ex stella di Vivere ha però negato ogni cosa, affermando che da parte sua non c’è nulla contro la sua persona, ma quest’ultima non ha creduto ad una sola parola da parte sua e lo ha affrontato in maniera diretta, affermando che il suo sesto senso non ha mai sbagliato.

“Ti dico la verità, proprio perché ho il bisogno di essere chiara e tonda, ma è proprio un periodo che hai questo modo e cose nei miei confronti” ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma l’attore ha affermato di provare una sensazione sbagliata, in quanto non avrebbe nulla contro di lei. “Non mi sbaglio perché leggo le vibrazioni e questa è l’unica cosa di cui sono certa. Hai un qualcosa nei miei confronti da un pochino di tempo a questa parte” ha poi concluso, ma lui ha continuato a negare.

SOLE HA CAPITO TUTTO SU DAVIDE

“Ti dico la verità perché voglio essere chiara e tonda, è un periodo che hai questo mood e cose nei miei confronti” Si sole, è da quando ha perso il televoto convinto di essere il preferito e invece l’hai vinto tu🤗 #GFvip #teamsoleil pic.twitter.com/FDiUnjDoRn — MARTI🔥✨ (@MARTI_CLUBTIPS) November 23, 2021

Soleil Sorge si cha visto lungo su Davide Silvestri oppure il suo sesto senso ha preso una sonora cantonata?