Guerra al Grande Fratello Vip: Patrizia Pellegrino scatena il panico

By

Al Grande Fratello Vip Patrizia Pellegrino è entrata nemmeno da 24 ore che nella Casa ha fatto scattare il panico. Ecco che ha detto poco dopo il suo ingresso di ieri sera su canale 5.

Al Grande Fratello Vip, durante la diretta di ieri sera, hanno fatto il suo ingresso due nuove concorrenti. La prima è Maria Monsè, che è stata accolta di buon grado dal resto del cast, la seconda invece è stata Patrizia Pellegrino che ha già suscitato le prime antipatia, sconvolgendo le dinamiche in meno di 24 ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

La showgirl, durante il video di presentazione, ha esaltato Manila Nazzaro, Aldo Montano e Miriana Trevisan, mentre si è duramente scagliata contro Soleil Sorge ed Alex Belli. Definendo lei una persona altezzosa, mentre lui un manipolatore.

Ovviamente i due hanno subito chiesto un chiarimento con la nuova arrivata, ma quest’ultima ha poi cambiato versione dei fatti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF VIP: Lulu fa arrivare una sorpresa a Manuel, ma Signorini nasconde tutto

Patrizia Pellegrino entra al Grande Fratello Vip e attira le antipatie del cast

Patrizia Pellegrino ha scatenato il panico nella casa del GF Vip, entrando a gamba tesa contro Soleil ed Alex. Loro però non hanno affatto reagito bene, accusandola di essersi schierata contro soltanto per poter ricevere maggiore visibilità durante il corso delle puntate. Tant’è che l’hanno subito affrontata, riportandole le parole da lei utilizzate:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Giucas Casella fa una gaffe al GF Vip. Adriana Volpe non sorvola: “Te la sei giocata”

“Parliamo di chi mi piace meno in questa edizione. Soleil di sicuro, lei conosce bene il mezzo televisivo. La trovo presuntuosetta, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri” ha esordito la showgirl nella clip di presentazione e trovato il tutto in fondo a questo articolo.

“Alex è diventato manipolatore, vuole imporsi per forza. Lo sento poco vero e troppo costruito. Voglio scoprire la loro vera personalità. E voglio la verità a tutti i costi” ha poi concluso lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione ma quando i due hanno chiesto un chiarimento, in particolar modo lui visto che la conosce nella vita di tutti i giorni, lei ha replicato affermando di non aver mai detto queste cose ma di essersi limitata a dire che l’ex stella di Centovetrine si è lasciato ammaliare da una bella ragazza.

“Napoletana Doc, attrice, donna di spettacolo, ma soprattutto mamma” Una donna dal carattere forte che non le manda di certo a dire sta per varcare la Porta Rossa #GFVIP pic.twitter.com/Oei3IMJ4t4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Patrizia Pellegrino al Grande Fratello Vip ha senza dubbio scosso gli animi dei concorrenti. Ne vedremo delle belle con lei nella Casa.