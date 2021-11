Matrimonio a prima vista Italia: ecco come sono diventate le coppie

By

Matrimonio a prima vista, cosa è avvenuto dopo le scelte effettuate dai concorrenti? Due coppie su tre, di solito, finiscono col lasciarsi

Matrimonio a prima vista riesce a catturare le attenzioni del pubblico come pochi altri programmi riescono a fare. La curiosità è tutta per capire che “fine faranno” le coppie dopo che si sono sposate “al buio”. Cinque settimane di convivenza (incluso il viaggio di nozze), poi la decisione sul se rimanere insieme o se divorziare. Ovviamente, sia il matrimonio che l’eventuale separazione sono assolutamente autentici. Va detto che l’andamento non è così positivo, visto che le statistiche delle varie edizioni ci dicono che due coppie su tre si separano.

Però, la piccola percentuale di quelle che si “salvano” rappresentano un successo importante per il programma, che rimane comunque una sorta di esperimento sociale. La prima volta il programma è andato in onda nel 2016, con le edizioni americane, inglesi e australiani. Tre coppie nelle prime stagione, che venivano assemblate da un algoritmo e poi affinate da una serie di esperti. Per quanto riguarda l’edizione attuale, invece, tutte e tre le coppie stanno vivendo situazioni contastanti.

Matrimonio a Prima Vista: cosa accade nel “dopo” alle coppie del programma

Tutto si può scoprire nell’approfondimento “post puntate”, ossia lo spin off “e poi” di Matrimonio a prima vista, che racconta gli sviluppi successivi. Delle ultime tre coppie, al momento, ne è rimasta una sola. Però, problemi sono arrivati anche per loro. Parliamo di Jessica Gregorio e Sergio Capozzi, che seppur rimasti insieme per un lungo periodo hanno poi finito col lasciarsi. La ragazza, a quanto pare, era finita con il non sopportare più il marito. Arrivando quasi a detestarlo perché riteneva che la sua presenza fosse diventata ingombrante a causa del suo carattere scontroso.

Si sono lasciati per due volte, ma poi hanno fatto pace e ora sembrano stare ancora insieme. Invece è finito tutto tra Delia Cantagallo e Manuel Felici, che così come Martina Manoni e Davide Graceffa si sono lasciati definitivamente. Insomma, nulla di così diverso dalla vita reale, dove ogni relazione va avanti tra alti e bassi, e molte coppie che credevamo unite, alla fine si lasciano senza troppi rimpianti. Ma per fortuna c’è anche chi prosegue la sua relazione creando un’unione consolidata.